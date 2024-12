La visita del vescovo: "Aperti al dialogo"

Il vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, in visita pastorale all’Unità pastorale di Dovadola e Rocca, comprendente anche Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe, ieri ha incontro i sindaci di Rocca, Dovadola e Portico, rispettivamente Marco Valenti, Francesco Tassinari e Maurizio Monti, accompagnati dai rappresentanti dei rispettivi gruppi di maggioranza e minoranza.

Ha aperto l’incontro nel teatro di Rocca il sindaco ospitante Marco Valenti, tracciando una breve storia del territorio della Romagna Toscana, di cui Rocca era il capoluogo fino al 1923, e "quindi diverso dal Forlivese per storia, cultura e amministrazione appartenente a Firenze".

Dal punto di vista economico e sociale, Rocca negli ultimi 30 anni ha perso 400 posti di lavoro, "con le conseguenze negative: spopolamento, esodo e mancanza di lavoro". Restano anche criticità "nel settore dei servizi sanitari e sociali", mentre potrebbe aiutare il turismo".

Porgendo il saluto e il ringraziamento ai presenti, il parroco don Giovanni Amati ha sottolineato "l’importanza del dialogo fra comunità cristiana e società civile, specialmente guardando al futuro sia collaborando sui problemi sia sull’unificazione delle amministrazioni come si riterrà opportuno". Per il vescovo Corazza "le parrocchie sono già unite dai preti don Giovanni e dal collaboratore don Rudy Viscarra sia dall’unico consiglio pastorale da Dovadola a San Benedetto". Poi l’Unità pastorale "è arricchita da tre comunità di suore a Dovadola, Montepaolo e Rocca, dalla presenza della Beata Benedetta Bianchi Porro e dall’eremo di Sant’Antonio di Montepaolo. Quindi siete proprio una valle benedetta".

Corazza ha poi aggiunto: "Durante la visita ho incontrato tre aziende, tre scuole, famiglie e volontariato, notando anche criticità e problemi in queste zone colpite da alluvioni, frane e anche terremoto. Ma la diocesi e la comunità cristiana vi è vicina con persone, mezzi e strutture". I tre sindaci hanno espresso il grazie al vescovo per il confronto all’interno della visita pastorale e soprattutto per "la continua presenza dei preti don Giovanni e don Rudy, che hanno riaperto a Dovadola l’oratorio estivo, un circolo per anziani e un campo estivo per ragazzi e giovani dei cinque paesi".

A proposito di giovani, don Giovanni ha sottolineato che l’obiettivo delle parrocchie "è quello di fare una proposta di vita per una sana e robusta formazione". A proposito dell’unione dei tre comuni il primo cittadino di Rocca ha precisato che "si sta iniziando un percorso che porterebbe vantaggi economici, ma che richiede ancora tempo per scendere nel pratico". Dai consiglieri comunali presenti sono arrivate alcune domande al vescovo, fra cui Ivan Crocini del gruppo di minoranza di Rocca, sulla disponibilità della chiesa ad aprire alcune proprietà a progetti sociali, culturali e ambientali, "come l’abbazia di San Donnino e la chiesina della Maestà".

Per il vescovo "non ci sono problemi a parlarne, se avete progetti seri e finalizzati al bene comune". Giovanni Fabbrica, capogruppo di maggioranza a Rocca, ha comunicato il desiderio degli scout rocchigiani ad "aprirsi anche ai ragazzi e giovani di Dovadola e Portico per progetti formativi e in favore dell’ambiente". La visita si conluderà questa mattina (domenica 15) alle 11 con la messa presieduta dal vescovo nella Badia di Dovadola.

Quinto Cappelli