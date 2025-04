La visita di Carlo e Camilla. Fiori di campo e té delle cinque. Così la città ha accolto i sovrani inglesi in aeroporto

L’evento era annunciato e il protocollo aveva previsto tutto, fin nei minimi dettagli, eppure l’arrivo al Ridolfi del re Carlo d’Inghilterra e della regina consorte Camilla, una volta diventato realtà, non poteva non lasciare a bocca aperta. Anche perché è proprio allo scalo forlivese che si è conclusa la visita in Italia dei regnanti i quali, dopo la giornata trascorsa a Ravenna, sono ripartiti alla volta del Regno Unito.

In mattinata l’aereo presidenziale di Sergio Mattarella aveva preceduto quello inglese sul quale volavano i grandi protagonisti della giornata. Il Capo dello Stato non si è fermato ma è partito subito per Ravenna, dove ha incontrato nuovamente i reali. Alle 12.44 l’atterraggio, poi qualche minuto d’attesa prima che si aprisse la porta. I reali erano entrambi vestiti di chiaro, lui con un completo color tortora e una cravatta rossa e lei in abito crema e bianco: sono scesi senza tante cerimonie e hanno incontrato brevemente il prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, il presidente di F.A. Giuseppe Silvestrini e il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Dopo una rapida stretta di mano ("il gesto – puntualizza il sindaco – l’ha fatto lui: non mi sono fatto avanti prima di aver capito quali fossero le sue intenzioni, come prevede il protocollo"), ha omaggiato Camilla con un mazzo di fiori, composto cercando di incontrare i gusti della regina. Nel bouquet c’erano soprattutto fiori di campo, in particolare ranuncoli, margherite e tulipani, tutti sui toni del rosa, uno tra i suoi colori preferiti.

Tutto si è svolto nel giro di pochi secondi: ad attendere i reali e il loro entourage, erano già schierate le auto. Carlo e Camilla non sono saliti sulla loro celebre Bentley color amaranto, che avevano invece utilizzato durante la vista a Roma, bensì su una più sobria Audi nera, quella che li ha portati a Ravenna.

Il tè delle cinque per gli inglesi è un rito inviolabile che nemmeno ieri ha subìto variazioni. La cerimonia, avvenuta lontana da occhi indiscreti, si è tenuta nel salottino dell’aeroporto, quando la coppia dei Windsor è stata di ritorno. Il momento ha coinvolto, oltre a Carlo e Camilla, anche il presidente Mattarella. Per loro, allestito su un tavolinetto, un finissimo servizio in porcellana bordato d’oro e qualche pasticcino: un breve momento privato avvenuto mentre fuori, sulla pista del Ridolfi, si stavano già schierando tutti i corpi delle forze armate, dalla marina all’aeronautica fino ai cadetti, pronti ad accogliere le alte cariche. Presenti anche i corazzieri in sella ai loro cavalli neri, le cui lucidissime armature mandavano bagliori abbacinanti.

Forse Carlo e Camilla, sorbendo il loro tè, hanno potuto sentire l’eco dell’inno di Mameli eseguito dalla fanfara dell’esercito, ma prima di fare la loro comparsa hanno atteso ancora qualche minuto, trattenendosi all’interno dell’aeroporto fino alle 17.15.

Poi le porte scorrevoli si sono aperte e la coppia ha fatto la sua comparsa, seguita dallo staff e dal presidente Mattarella il quale, però, ha preferito rimanere un po’ in disparte, forse per non mettere in ombra gli ospiti, o forse per indole.

Re e regina hanno percorso il primo tratto del lungo tappeto rosso steso per l’occasione sull’asfalto, e si sono fermati di fronte alla fanfara che ha attaccato con l’Inno d’Inghilterra (‘God save the King’, Dio salvi il re), per poi passare subito dopo a quello di Mameli: un momento di fratellanza in musica, a ribadire ancora una volta quello che il re ha voluto più volte ufficializzare nelle scorse ore, quasi a voler ricacciare nel passato la Brexit e tutte le sue implicazioni.

Poi il corteo si è riavviato verso l’aereo, accompagnato anche da Mattarella, dal quale i reali si sono separati poco prima di salire la scaletta. Proprio di fronte al portellone aperto, Carlo e Camilla si sono girati ancora un’ultima volta, sorridenti, e hanno alzato la mano in un ultimo, composto saluto: quel gesto che la regina Elisabetta fece diventare iconico e che ancora oggi, per gli italiani, più di ogni altro identifica i reali inglesi.