La visita di Mattarella. Insinna e Malika Ayanecondurranno la diretta. Ecco le prime ufficialità

Si arricchisce di dettagli il nutrito programma della giornata di lunedì prossimo, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Forlì, nella sede di via Turati dell’istituto Saffi Alberti per augurare buon anno scolastico agli studenti di tutta Italia in una cerimonia (anzi, praticamente uno show) ricca di ospiti che verrà trasmessa in diretta su Rai 1.

Innanzitutto è arrivata la conferma sui conduttori: già si era parlato di Flavio Insinna, già al timone di precedenti edizioni dell’iniziativa tv dal titolo ’Tutti a scuola’, e il nome adesso è ufficiale, confermato anche dai canali Rai. Ad affiancarlo sarà la cantante Malika Ayane che – almeno così si augurano i fan – non perderà l’occasione per eseguire almeno uno dei suoi brani più celebri.

Ma ecco come si svolgerà il pomeriggio più nel dettaglio: il Presidente Mattarella atterrerà a Forlì alle 15.50, per recarsi subito al Saffi Alberti (il suo arrivo è previsto alle 16). Qui lo accoglieranno il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il presidente della Provincia Enzo Lattuca e il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Dalle 16, per circa mezz’ora, Mattarella visiterà diversi laboratori del Saffi Alberti: in quello di ‘chimica e biotecnologie sanitarie’ i ragazzi gli riserveranno la dimostrazione di un esperimento, in quello dell’indirizzo ‘costruzioni, ambiente e territorio’ (per intenderci, l’ex ‘geometri’) si terrà la simulazione di un terremoto e verranno mostrati i principali accorgimenti per ridurne gli effetti nefasti sul piano edile, mentre in quello di ‘sistema moda’ gli studenti daranno una dimostrazione come si arriva al confezionamento di un abito, partendo dall’ideazione fino a giungere alla realizzazione materiale del capo.

La diretta vera e propria partirà alle 16.45: sono previsti ospiti del mondo dello sport e della cultura dei quali, per il momento, non sono stati resi noti i nomi, ma ci sarà spazio anche per gli studenti: sono state scelte sei scuole da tutta Italia e altrettante delegazioni di giovani che, sul palco allestito a scuola, daranno prova delle loro diverse abilità in vari campi.

Il Presidente Mattarella interverrà sul palco alle 18.15. Al termine toccherà alle parole del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, anche lui presente al Saffi Alberti. Il termine della diretta, che durerà in tutto un paio d’ore, è fissato alle 18.45 circa, quando le telecamere Rai si spegneranno.

La cerimonia di inizio anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica è ormai una tradizione che prosegue dal 2000, ma questa è la prima volta in assoluto avrà luogo in Emilia-Romagna; ad assistervi in presenza saranno circa un migliaio di persone, alle quali si aggiungeranno quelle connesse via etere.

Sofia Nardi