La visita di Pippo Baudo. Con ‘Il viaggio’ a Forlì,. Castrocaro e Predappio

di Quinto Cappelli "Dei paesi, città e regioni d’Italia si parla più poco, specialmente a livello artistico, culturale e storico. E questo ha favorito la causa disunitaria del nostro Paese. Gli stranieri, invece, hanno sempre apprezzato questa Italia, da Stendhal a Goethe. Anche i nostri giovani visitano poco l’Italia, perché vanno in vacanza alle Maldive o in Egitto, senza conoscere i paesi e le città Italiane, così ricchi di fatti, monumenti e personaggi. Ecco perché sono in giro per l’Italia per raccontare le sue bellezze, i personaggi e la storia. Non la faremo tutta, perché, come diceva Napoleone, l’Italia è troppo stretta e lunga, ma gran parte la descriveremo, fra cui vari zone della Romagna". Con queste parole il popolare conduttore Pippo Baudo presenta la trasmissione ’Il Viaggio’, in onda su Rai Tre.

Baudo, cosa racconta della Romagna in questo viaggio? "Si parte da Bagnacavallo città dell’editore e scrittore Leo Longanesi, proseguendo con Castrocaro e il Festival delle Voci nuove, Predappio e Mussolini, per chiudere al Grand Hotel di Rimini, rendendo omaggio a Federico Fellini".

Perché avete fatto tappa anche a Forlì? "Per raccontare il senatore Dc Roberto Ruffilli, un professore prestato alla politica, ucciso dalle Brigate Rosse il 16 aprile 1988, perché voleva mettere al centro della politica il cittadino arbitro e riformare la Costituzione".

E di Castrocaro? "Nella cittadina termale è nato il Festival della canzone, di cui sono stato il primo presentatore, che ha avuto un grande successo, mandando i cantanti a Sanremo e lanciando il meglio della canzone italiana. Qualche nome? Gigliola Cinquetti, per la quale mettemmo la scolorina sulla data di nascita, perché aveva solo 16 anni e fino a 18 non si poteva partecipare. Poi sono arrivati gli altri: Zanicchi, Caselli, Mannoia, Zucchero, Ramazzotti e tanti altri".

Cosa racconterà di Predappio? "Benito Mussolini e la geografia fascista, che non va dimenticata, perché fa parte della nostra storia, una pagina di storia che non va chiusa, prima di averla letta e studiata. Di Predappio m’interessa la genesi dell’uomo Mussolini che tanta importanza ha avuto in Italia e nel mondo; la realtà architettonica del razionalismo italiano; la presenza di tanti ’camerati’ che ancora vengono sulla tomba, sui luoghi mussoliniani e in cerca di gadget che trovano in tre negozi; Rocca delle Caminate, dove avvenne, fra l’altro, la prima riunione del Consiglio dei ministri della Repubblica Sociale e dove visse donna Rachele con la famiglia".

Chi fa parlare nei vari luoghi? "Sindaci, presidenti di Provincia, cittadini e artisti. A Predappio è stato un valido Cicerone il sindaco Giorgio Frassineti, come lo stesso ruolo ha ricoperto il vicepresidente della Provincia Guglielmo Russo per Rocca delle Caminate".

Qual è la sua impressione di Predappio? "Una città tranquilla, serena e ricca di un passato che non ha rimosso, ma che non crea difficoltà di convivenza".