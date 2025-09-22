La visita pastorale: "Centro, non chiuderà nessuna chiesa. Sì alla riorganizzazione"

Il vescovo mons. Livio Corazza ha concluso la visita all’Unità pastorale del centro storico che ha svolto da lunedì 15 fino a domenica 21 e ha così incontrato, assieme al parroco don Nino Nicotra, tutte le realtà presenti nelle varie parrocchie che compongono il nuovo riferimento unitario, fra cui il consiglio di unità pastorale, i gruppi liturgici, i catechisti e gli educatori, i consigli affari economici, le realtà caritative e associative, i gruppi, associazioni e movimenti. Ha pure incontrato il Comitato di quartiere e le associazioni legate alla vita sociale e culturale del centro città e i volontari del progetto ’Chiese Aperte per il Giubileo’.

Vi è stata anche un’assemblea aperta a tutti, il 18 sera: presente, oltre al parroco, anche il vicario don Enrico Casadei. Qui il vescovo ha ascoltato le varie richieste e ha risposto affermando che seguirà nei prossimi mesi, come consuetudine al termine delle visite pastorali, una lettera con indicate le linee guida del cammino comunitario da svolgere nei tempi di oggi, tenendo conto del cambiamento in atto nella chiesa e nella società.

Durante l’assemblea è stato evidenziato come procedere nel percorso dell’unità pastorale, visto che dai cinque parroci presenti prima del 2021 si è già passati ad un unico parroco, e si dovrà ulteriormente procedere per indirizzarsi verso una realtà unitaria che avrà un unico economo e un’unica gestione per la Cattedrale e per le chiese di San Mercuriale, Santa Lucia, Ravaldino, San Biagio, Schiavonia, Trinità, e quella del Carmine. "Non si chiuderanno le chiese, non si chiude niente – ha affermato il Vescovo – si tratta invece di riorganizzare la gestione e le attività in modo comunitario".

Già alcuni passi sono stati compiuti negli anni scorsi con i catechismi dei bambini, svolti non più in tutte le parrocchie, ma solo a San Mercuriale e a Ravaldino, anche a San Biagio il catechismo termina quest’anno. Così i due centri di ascolto stanno dialogando con la Caritas per un confronto sulle varie necessità e per lavorare insieme.

Già da due anni il parroco ha dato avvio alla segreteria unica dell’Unità pastorale del centro storico, che svolge servizio per tutte realtà, aperta alla mattina dalle 9 alle 12 e che ha sede a San Biagio, in piazzetta Garbin.

Il vescovo ha anche comunicato che il prossimo anno pastorale della diocesi di Forlì-Bertinoro sarà incentrato su quanto indicato da Papa Leone XIV alla Chiesa italiana, affinché ogni comunità e parrocchia diventi una "casa della pace". E ieri mattina mons. Corazza ha concluso la visita pastorale con la celebrazione della messa in Cattedrale dove nell’omelia ha detto: "È stata una settimana ricca di incontri, ho visitato luoghi pieni di arte, di carità e di fede. Vivete nel cuore della città e come chiesa dobbiamo dare segni di unità, siete infatti in un quartiere dove si è impegnati a lavorare ed operare per l’integrazione. Avete costruito dei laboratori di dialogo e solidarietà, anche per gli immigrati, senza esclusioni. Se saremo uniti tra noi non ci spaventano i cambiamenti, spaventano, invece, le divisioni e le superficialità". "Voi – ha sottolineato mons. Corazza al termine del rito – come Unità del centro storico avete il dono di poter contare su più proposte e presenze spirituali. Ho potuto sperimentare la vostra vitalità e ringrazio il parroco e tutti coloro che hanno collaborato per la visita".

Alessandro Rondoni