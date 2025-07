La vita di Pietro Bandini torna in Italia. A Roma il film sul sacerdote emigrato

È stato presentato in Italia venerdì scorso, presso Palazzo Taverna a Roma, il docufilm ’Grida dal campo di cotone’ del regista americano Larry Foley, che racconta l’epopea degli emigranti italiani negli Stati Uniti tra la fine del ‘800 e i primi anni del ‘900. In primo piano la storia del gesuita forlivese Pietro Bandini e la sua opera. Bandini (Forlì 1852 - Little Rock, Usa 1917) proveniva da una famiglia borghese cittadina e, dopo la formazione al seminario di Bertinoro, all’epoca retto dai Gesuiti, entrò nella Compagnia di Gesù. Il film si basa sul libro ’In America voglio andare’ (Almanacco Editore, 2004) dello storico forlivese Paolo Poponessi: racconta la storia avventurosa del sacerdote che, nella seconda parte della vita, fondò nel 1898 il paese di Tontitown, nel sud nell’Arkansas, ancora oggi esistente.

"Il film arriverà in autunno anche a Forlì - afferma Poponessi - e intendo coinvolgere sia la Diocesi che il Comune, anche per ricordare un cittadino illustre che ancora oggi viene celebrato durante il Grape Festival, una grande fiera animata da oltre 10mila persone, in gran parte discendenti degli emigrati italiani". A Roma l’evento è stato introdotto dallo storico Luciani Caleffi, co-autore del libro ’Terra Promessa’, che ha raccontato l’epopea degli italiani che lasciarono il proprio Paese per lavorare come mezzadri nelle piantagioni di cotone. Il docufilm, della durata di circa un’ora, restituisce una realtà fatta di malattia, sfruttamento e disillusione, ma anche di speranza e resilienza. Nonostante le dure condizioni di lavoro e di vita questi migranti riuscirono, sotto la guida di padre Pietro Bandini, a trovare la forza di ricominciare altrove.

Con testimonianze, ricerche e immagini, il docufilm ’Grida dal campo di cotone’ è la storia di un sogno americano che si scontra con la realtà dello sfruttamento, ma che trova infine il riscatto in una nuova comunità costruita con passione e coraggio.

Gianni Bonali