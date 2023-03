La vita spiegata dai film In partenza il cineforum: ecco tutto il cartellone

di Rosanna Ricci

Una bella iniziativa, realizzata dall’assessore alle Politiche Giovanili Paola Casara, in collaborazione con i docenti universitari del Campus forlivese e con il coordinamento del professor Domenico Guzzo, ha preso il via ieri sera alla Fabbrica delle Candele (Piazzetta Corbizzi) con la proiezione del film ‘Before The food- Punto di non ritorno’, poi commentato dalla docente Silvia Bagni. "Si tratta essenzialmente di un ‘cineforum didattico’ unico nel suo genere – spiega il coordinatore dell’iniziativa Domenico Guzzo – aperto ai giovani della città e agli studenti universitari che potranno incontrarsi, confrontarsi, creare legami e relazioni purtroppo divenuti troppo esili in seguito alla pandemia, ma comunque decisi verso una forma di rinascita".

La rassegna, che comprende in tutto dieci film, sarà alimentata da altrettante conferenze con commenti da parte di docenti di sociologia e di scienze politiche del Campus di Forlì. Si prevede un riscontro molto positivo a questa iniziativa a cui si spera di poter dare continuità anche gli anni prossimi. Le proiezioni saranno sempre a ingresso gratuito e avranno luogo nel teatro della Fabbrica delle Candele ed è un bel segnale per trovare modalità di dialogo avvincenti e formative, creando una bella forma di comunicazione e di dibattito fra i giovani di varie realtà cittadine e universitarie.

I prossimi film in cartellone saranno i seguenti: lunedì 27 marzo ‘Noi credevamo’ di Mario Martone introdotto e commentato da Domenico Guzzo; il 3 aprile ‘Das leben der andren – Le vite deglia altri’ di Florian Henckel von Donnersmarck, presentato da Bruno Persico; 18 aprile ‘Il vento che accarezzava l’erba’ di Ken Loach con introduzione e commento di Domenico Guzzo; 27 aprile ‘Black Hawk Down’ di Ridley Scott, presentato da Michela Ceccorulli; 4 maggio ‘Si può fare’ di Giulio Manfredonia, introdotto e commentato da Andrea Bassi; 8 maggio ‘Nomadland’ di Chloé Zhao, con intervento di Federico Chicchi; 15 maggio ‘Mothers of revolution’ di Brian March, introdotto e commentato da Angela Romano; 23 maggio ‘Io, Daniel Blake’ di Ken Loach, con commento di Marco Alberio; 25 maggio ‘Parasite’ di Bong Joon –ho, presentato e commentato d Stella Volturo.