La voce del dialetto. Poesie nel nome di Monti: la tradizione è viva

Il dialetto non è solo espressione popolare, ma anche la lingua della poesia. Proprio per ricordare Marino Monti, poeta dialettale forlivese scomparso nel 2022, alla Fabbrica delle Candele è stata organizzata una partecipata serata a lui dedicata. Daniela Piccari, voce, Andrea Alessi, contrabbasso, Stefania Paterniani, pianoforte, hanno interpretato sei poesie di Monti arrangiate dallo stesso Alessi: L’ânma dla tëra (L’anima della terra), Int e’ zét dal mi calér (Nel silenzio delle mie carraie), La vós de’ vent (La voce del vento), Cla strê (Quella strada), Un baliné (Un tremolio) e L’utma vôs (L’ultima voce), alternandoli con Nivalda Raffoni e Radames Garoia, che hanno declamato silloge del poeta forlivese.

L’incontro è stato organizzato da Comune, Centro Diego Fabbri, Incontri internazionali Diego Fabbri e circolo culturale E’ Racoz. Ma non è finita: E’ Racoz ha promosso un premio di poesia nel nome di Monti (organizzato principalmente dalla compagna di vita Graziella Valentini), la cui terza edizione è appena giunta a conclusione con un ottimo successo: ben 33 i partecipanti che hanno sottoposto le loro opere all’attenta valutazione dei componenti della giuria, composta da Elide Casali, Piergiuseppe Bertaccini, Gilberto Casadio, Gianfranco Miro Gori, Paolo Borghi e Gabriele Zelli. Per quanto riguarda i poeti di età compresa tra i 18 e i 36 anni, ai primi tre posti si sono classificati rispettivamente: Rudi Capra di Lugo, Giulia Sedioli e Lorenzo Asioli, entrambi di Forlì, con le poesie: ‘E’ graton - Lo scroccone’, ‘L’amôr - L’amore’ e ‘Zvóla - Cipolla’. Per la sezione aperta a tutti si sono classificati nell’ordine dal primo al terzo posto: Loretta Olivucci di Massa Castello (Balareni de’ zil - Ballerine del cielo), Nivalda Raffoni di Bertinoro (Pignati vuiti - Pentole vuote) e Lidiana Fabbri di Rimini (An so’ daparmé - Non sono sola). Le poesie segnalate in questo segmento sono state scritte da: Emanuela Babbini di Forlì (Nô - Noi), Enrico Berti di Bertinoro (Timpurêl - Temporale), Giuliano Biguzzi di Cesena (Farmès - Fermarsi), Claudio Casadei di San Clemente (Tin bota - Tieni duro), Rosalda Naldi di Forlì (L’urlóz - L’orologio), Danila Rossetti di Forlì (E’ cân - Il cane), Bruno Zannoni di Ferrara (Visiõn - Immagini). Il primo premio per la sezione dedicata ai libri editi di poesia è andato a Antonia Anna Nardini di Ravenna per la pubblicazione ‘Me a so rumagnôla’ (Io sono romagnola).

Durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta presso la Sala Don Bosco, il Trio Iftode ha eseguito brani del compositore forlivese Carlo Brighi, detto Zaclèn e di Carlo Barbieri.

Sofia Nardi