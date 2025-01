’La voce delle donne’: concorso di scrittura sull’universo femminile

Si rinnova l’annuale appuntamento con il concorso letterario di scrittura ‘La voce delle donne’ promosso dall’associazione socio-culturale al femminile voceDonna. Il sodalizio, nato a Castrocaro per iniziativa dell’ex professoressa e scrittrice Carla Grementieri (foto), promuove la nona edizione dell’agone gratuito declinato nelle sezioni poesia e racconto breve e intitolato alle socie onorarie Rita Levi Montalcini, Iris Versari e Giovanna Monti.

Le poetesse che desiderano cimentarsi nel concorso dovranno inviare tre poesie sul tema ‘donne’ mentre le penne dedite alla prosa saranno chiamate a redigere un testo su ‘donne e universo femminile’, della lunghezza massima di 5 pagine (carattere 12 Times New Roman, sono ammesse eventuali eccedenze di qualche riga). E’ possibile partecipare a entrambe le sezioni, le opere devono essere in lingua italiana (ma l’autrice può essere straniera) e inedite. Le concorrenti dovranno inviare le opere esclusivamente via e-mail a vocedonna1@gmail.com in due allegati con liberatoria. A giudizio insindacabile della giuria verrà definita per ogni sezione una rosa di tre finaliste. Le due vincitrici saranno designate e proclamate il giorno stesso della premiazione, assieme alle seconde e alle terze classificate.

La giuria si riserva la possibilità di segnalare ulteriori autrici meritevoli di attenzione o di non assegnare i premi nel caso in cui il materiale pervenuto non venga ritenuto idoneo. Il premio consisterà in un attestato e nella pubblicazione gratuita delle opere sul Taccuino di voceDonna.

La premiazione si svolgerà a Castrocaro Terme e Terra del Sole in una domenica pomeriggio di giugno. Per tutte le info, scrivere a vocedonna1@gmail.com o consultare le pagine Facebook voceDonna – Vocedonnaracconta.