’La voce d’oro’: i partecipanti

La commissione artistica della Coppa canora ‘La voce d’oro’ di Galeata ha selezionato i 20 partecipanti che si esibiranno al Teatro comunale Carlo Zampighi sabato 22 marzo alle 21 in una serata di musica ed emozioni. In ordine alfabetico: Lorenzo Aricchiello; Elvis Bandini; Loreno Nanni; Giulia Bravaccini; Simone Ceccarelli; Elena Cocchi; Federico Dal Fiume; Danilo Derni; Majra Fiorini; Greta Ghirelli; Sofia Laghi; Alice Riccardi; Adele Maltoni; Virginia Marchi; Serena Mosconi; Davide Navarra; Maria Vittoria Officioso; Chiara Pentoli; Anita Placuzzi; Elisa Scotti; Davide Ulivi e Lorenzo Vitali. I vincitori saranno selezionati da una giuria insieme all’applausometro del pubblico. A condurre l’evento: Milena Landi & Endriu Passavanti. Ingresso: 5 euro. Posti non prenotabili.