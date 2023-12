La Ymeo su Rai 5 con il concerto de ‘L’Eroica’

Prestigioso passaggio televisivo per la Young Musicians European Orchestra (Ymeo) del maestro Paolo Olmi, che fa spesso stanza a Forlì per le proprie prove e importanti concerti. Oggi alle 17.35 su Rai 5 (canale 23) sarà trasmesso il concerto che ha visto l’orchestra impegnata, alla basilica dei Santi Carlo e Ambrogio di Roma, in una delle pagine più conosciute del repertorio di Beethoven: la Sinfonia n.3 Eroica. Si tratta del concerto che la Ymeo Olmi ha precedentemente presentato (e provato) in prima assoluta a Forlì alla chiesa di San Mercuriale. La serata trasmessa su Rai 5 è stata organizzata dal Cidim e da Emilia-Romagna Concerti il 12 novembre per ricordare le Vittime delle missioni italiane di pace all’estero e la strage di Nassirya.