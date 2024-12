‘L’Abbejazzario’ riparte domani con l’Indaco special quartet

Prende il via la quinta edizione della rassegna ‘L’Abbejazzario’ promossa dall’associazione ‘Dai de Jazz’ col patrocinio e il contributo del Comune di Forlimpopoli, della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura. Domani alle 21 la formazione che salirà sul palco del teatro Verdi sarà completamente al femminile con l’Indaco special 4et che proporrà ‘D’amore e d’orgoglio’ dedicato a Billie Holiday e Nina Simone. Il gruppo è composto da Silvia Donati (foto), voce, Francesca Bertazzo Hart, chitarra e voce, Camilla Missio, contrabbasso, Diana Paiva Cruz, batteria, a cui si aggiungerà Alberto Antolini come narratore. Le quattro musiciste affrontano il percorso di due grandi artiste, forti e sensibili, che hanno segnato la storia della musica con il loro canto: Holiday, più legata all’universo del jazz e a una generazione che ha creato una svolta nella musica moderna/contemporanea; Simone, grande interprete del mondo blues e soul, ma anche del gospel.

Silvia Donati, la cui carriera è caratterizzata da un’intensa passione per la musica nera, dagli inizi funky e rhythm & blues fino al jazz, con la sua voce intensa ed espressiva veleggerà sui colori degli arrangiamenti del quartetto per creare una dimensione originale e per certi aspetti inattesa dei brani. La complessità orchestrale del gruppo si fonda sul talento armonico e solistico della chitarra di Francesca Bertazzo Hart, sulla cavata forte ed espressiva del contrabbasso di Camilla Missio, e sulla ricca poliritmia della batteria di Diana Paiva Cruz: un ensemble di spiccata qualità artistico creativa. L’ingresso è gratuito per under 18, 10 euro per gli altri. Info e prenotazioni: 340.5395208.

Matteo Bondi