’L’Abbejezzario’, Tellini e Fariselli omaggiano Demetrio Stratos

Il Teatro Verdi di Forlimpopoli si prepara ad accogliere il quarto appuntamento della rassegna ‘L’Abbejazzario’, un evento che celebra la potenza della voce e del canto nella musica moderna. Lunedì alle 21 si terrà la lezione-concerto con protagonisti Claudia Tellini e Patrizio Fariselli, che presenteranno ‘Demetrio Stratos: dai Ribelli a John Cage’. La rassegna, organizzata dall’associazione culturale ‘Dai de jazz’, ha reso omaggio a icone della musica come Billie Holiday, Nina Simone ed Ella Fitzgerald, esplorando l’evoluzione del canto dal Novecento ai primi anni del Terzo Millennio. Questo concerto finale sarà dedicato alla figura di Demetrio Stratos, un artista innovativo che ha saputo mescolare generi diversi. Claudia Tellini, con la sua voce ricca di sfumature soul e blues, e Patrizio Fariselli al pianoforte, guideranno il pubblico attraverso un viaggio musicale che ripercorre la carriera di Stratos. Tellini si nota per la sua versatilità e ha collaborato con diverse orchestre e gruppi musicali nel corso degli anni. Il suo repertorio spazia da brani inediti a reinterpretazioni di classici. Fariselli, legato artisticamente a Stratos per la sua lunga esperienza con gli Area, porterà sul palco il suo virtuosismo pianistico e una profonda ricerca musicale. Ha pubblicato numerosi album e composto musiche per teatro e cinema, dimostrando una continua evoluzione artistica.

L’evento è patrocinato dal Comune di Forlimpopoli, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero della Cultura. I biglietti d’ingresso sono disponibili a 10 euro (intero) e 8 (ridotto), mentre l’accesso è gratuito per i minori di 18 anni. Info: daidejazz.it o contattare via messaggio il numero 340 5395208.

Matteo Bondi