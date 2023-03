L’abbraccio a Sara Poesie, lacrime e un brano di Vasco "Vi siamo vicini"

Forlì si è stretta ancora una volta in un ideale abbraccio a Sara Pedri e alla sua famiglia, a due anni dalla scomparsa della ginecologa. Il ’giardino di Sara’ – un angolo del parco urbano con un albero a lei dedicato – ha accolto ieri numerose persone. Tanti gli amici e i conoscenti della famiglia, tra questi l’ex insegnante di storia e filosofia di Sara, che si era diplomata al liceo classico di Forlì; passa per un veloce saluto Livio Corazza, il vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro e, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, anche l’assessora Barbara Rossi "a testimoniare la vicinanza, perché auspichiamo che la famiglia trovi delle risposte". Parla la sorella Emanuela, con la voce spezzata dalle lacrime: "I nostri sentimenti erano un puzzle colorato e da allora, da quei giorni nei quali lei ha smesso di rispondere alle nostre chiamate, sono diventati neri". E presenta il racconto ’Allarme al parco’ che lei stessa ha illustrato e che spiega, con il linguaggio immediato del fumetto, cosa è più opportuno fare in caso di scomparsa di una persona, in particolare di un minore. Il fumetto è già nel sito del governo dedicato al problema delle persone scomparse. Segue un’esibizione musicale con la flautista Monica Gatta, coordinatrice della scuola di musica di Bertinoro, che esegue brani classici, ma anche un pezzo di Vasco Rossi, artista molto amato da Sara.

Con la musica in sottofondo, la pittrice e poetessa Maria Antonietta Bertaccini legge alcune poesie che ha dedicato a Sara. Anche grazie al sostegno dell’associazione Penelope, che affianca le famiglie delle persone scomparse, Emanuela e la mamma Mirella non hanno mai smesso di cercare e pretendere la verità. Sono decine le persone che scompaiono ogni giorno nel nostro Paese, trascinando coloro che restano in un vortice di dolore, spesso inspiegabile. Ma la vicenda di Sara Pedri una spiegazione o, almeno, una causa scatenante ce l’ha e proietta un cupo cono d’ombra sulla realtà lavorativa che viveva la professionista all’ospedale Santa Chiara. Le conclusioni delle indagini effettuate dalla procura di Trento, infatti, indicano che è proprio lì e nell’intreccio di relazioni tossiche nel quale da qualche mese Sara era precipitata che potrebbe essere la causa della scomparsa.

Si dice mobbing e si traduce ritmi di lavoro al limite della sopportazione e. "Le indagini sono chiuse e Sara è stata riconosciuta come persona offesa insieme con altre venti – spiega Nicodemo Gentile, presidente di Penelope e legale della famiglia Pedri –. C’è stato anche un incidente probatorio con nove persone tra medici e altri operatori sanitari ed è emerso che c’era un sistema che provocava disagio sul lavoro e che era una situazione che si trascinava da molto tempo". Ora sono indagati per maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione l’ex primario Saverio Tateo e la sua vice Liliana Mereu, licenziati dal nosocomio trentino già dall’autunno del 2021. La vicenda giudiziaria farà il suo corso e la famiglia si costituirà parte civile.

Paola Mauti