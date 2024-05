L’abete bianco un tesoro dell’Appennino

Prende corpo nell’appennino tosco-romagnolo il progetto Abies (Abete bianco edifici storici), un percorso di valorizzazione del legno di abete bianco delle Foreste casentinesi per la produzione e l’utilizzo di questo legno storico per impieghi strutturali, soprattutto in occasione di interventi di restauro su edifici di rilevanza architettonica, storica e culturale, in un’ottica di gestione sostenibile delle foreste, valorizzazione del legname e allungamento del ciclo di vita del prodotto.

"Tale impiego del legno fornisce un contributo significativo alla battaglia contro il riscaldamento climatico – precisano i curatori del progetto –, grazie alla sua capacità di sequestro dell’anidride carbonica ben oltre la vita dell’albero stesso. In ogni metro cubo di legno di abete bianco infatti rimangono stoccati, infatti, circa 730 kg di Co2, pari a circa 370 m³ di gas anidride carbonica. A contraddistinguere il valore del progetto, inoltre, è anche l’origine del materiale. Il legname proviene da boschi situati all’interno del Parco nazionale e certificati Pefc (cioè gestiti in linea con i più severi requisiti ambientali, sociali ed economici) in questo caso grazie alla svolta da parte dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino".

A partire dal XIV secolo fino all’inizio del XIX secolo, il legname di abete bianco proveniente dai versanti romagnoli e casentinesi è stato tra i più ricercati tra i commercianti della Toscana per la realizzazione di materiale da costruzione. Fu indispensabile per la costruzione delle galere della signoria dei Medici e del Granducato di Toscana e per l’approvvigionamento, attraverso le tortuose ‘vie dei legni’, delle ‘fabbriche’ fiorentine, con forniture destinate a S. Maria del Fiore, Palazzo Pitti e Palazzo Vecchio. Oggi questo legname viene utilizzato principalmente per la produzione di imballaggi, mentre, per l’impiego in edilizia è stato sostituito da legnami d’importazione o lamellari.

"Gli obiettivi del progetto – aggiungono i curatori – si possono così riassumere: realizzazione dell’iter di certificazione secondo lo standard Pefc da parte dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino; promozione di un sistema di tracciabilità del legname e di certificazione; caratterizzazione dell’abete bianco in funzione dell’impiego strutturale per la realizzazione di travi di legno massiccio di grandi dimensioni, finalizzate agli interventi di restauro su edifici monumentali; caratterizzazione delle diverse abetine presenti dal punto di vista storico e genetico".

Per comprendere le linee guida del progetto Abies è stata organizzata questa domenica una giornata in visita alle abetine storiche, evento che vedrà la partecipazione del parco nazionale, dell’Università degli Studi di Firenze, del Cnr, Pefc Italia e l’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Ritrovo alle 8.30 al Passo della Calla (Foresta di Campigna) con visita alle abetine storiche dalle 9 alle 13 con interventi dei tecnici responsabili del progetto. L’evento gratuito previa registrazione al link https://bit.ly/4b1QqV5.