Laboratori con il Teatro delle Forchette

Un laboratorio per scoprire il piacere di esprimersi attraverso teatro, danza e canto. Si chiama ‘Teatr’Ok’ il percorso formativo promosso dal Teatro delle Forchette, in partenza il 3 novembre, rivolto ai giovanissimi dai 6 ai 18 anni che desiderano avvicinarsi al palcoscenico. Attraverso esercizi di improvvisazione, tecniche vocali e corporee, momenti di ascolto e lavoro di gruppo, i ragazzi impareranno le basi della recitazione. A guidare il percorso sarà un gruppo di professionisti: Stefano Naldi, Giuseppe Verrelli, Laura Cappelli, Anna Pieri e Giorgia Raggi, che metteranno a disposizione la loro esperienza per accompagnare i partecipanti lungo tutto il percorso. Le attività si svolgeranno da novembre a giugno negli spazi del Teatro delle Forchette (via Vivaldi 22), e sarà possibile usufruire di una lezione di prova gratuita. Le rette mensili variano in base al numero di discipline scelte: 40 euro per la singola, 65 euro per due e 80 euro per tre. È richiesta la tessera assicurativa di 35 euro. Il numero minimo di iscritti per corso è di cinque partecipanti. Le lezioni sono differenziate per fasce d’età: dai 6 ai 10 anni (canto lunedì 17-18, danza martedì 18-19, recitazione giovedì 17-18), dagli 11 ai 14 anni (canto lunedì 18-19, recitazione lunedì 17-18, danza giovedì 17-18), dai 15 ai 18 anni (recitazione lunedì 18-19, canto martedì dalle 17-18 e danza giovedì 18-19). Il laboratorio si concluderà con uno spettacolo aperto al pubblico, un’occasione per condividere con familiari e amici i progressi raggiunti durante l’anno. Per informazioni: info@teatrodelleforchette.it; 0543.1713530.