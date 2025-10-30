Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente DeloguIl post di Andrea DeloguPrevisioni meteoOmicidio BolognaSofia StefaniMamma sfrattata
Acquista il giornale
CronacaLaboratori con il Teatro delle Forchette
30 ott 2025
VALENTINA PAIANO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Laboratori con il Teatro delle Forchette

Laboratori con il Teatro delle Forchette

Al via i corsi, divisi per fasce d’età, rivolti a bambini e giovanissimi da 6 a 18 anni.

L’attore e regista Stefano Naldi

L’attore e regista Stefano Naldi

Per approfondire:

Un laboratorio per scoprire il piacere di esprimersi attraverso teatro, danza e canto. Si chiama ‘Teatr’Ok’ il percorso formativo promosso dal Teatro delle Forchette, in partenza il 3 novembre, rivolto ai giovanissimi dai 6 ai 18 anni che desiderano avvicinarsi al palcoscenico. Attraverso esercizi di improvvisazione, tecniche vocali e corporee, momenti di ascolto e lavoro di gruppo, i ragazzi impareranno le basi della recitazione. A guidare il percorso sarà un gruppo di professionisti: Stefano Naldi, Giuseppe Verrelli, Laura Cappelli, Anna Pieri e Giorgia Raggi, che metteranno a disposizione la loro esperienza per accompagnare i partecipanti lungo tutto il percorso. Le attività si svolgeranno da novembre a giugno negli spazi del Teatro delle Forchette (via Vivaldi 22), e sarà possibile usufruire di una lezione di prova gratuita. Le rette mensili variano in base al numero di discipline scelte: 40 euro per la singola, 65 euro per due e 80 euro per tre. È richiesta la tessera assicurativa di 35 euro. Il numero minimo di iscritti per corso è di cinque partecipanti. Le lezioni sono differenziate per fasce d’età: dai 6 ai 10 anni (canto lunedì 17-18, danza martedì 18-19, recitazione giovedì 17-18), dagli 11 ai 14 anni (canto lunedì 18-19, recitazione lunedì 17-18, danza giovedì 17-18), dai 15 ai 18 anni (recitazione lunedì 18-19, canto martedì dalle 17-18 e danza giovedì 18-19). Il laboratorio si concluderà con uno spettacolo aperto al pubblico, un’occasione per condividere con familiari e amici i progressi raggiunti durante l’anno. Per informazioni: info@teatrodelleforchette.it; 0543.1713530.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Teatro