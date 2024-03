Laboratori creativi per i piccoli

Sarà un giovedì all’insegna della creatività quello in calendario domani a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Alle 16.30 la biblioteca Plebino Battanini di Castrocaro ospiterà un laboratorio per bambini, a partire dai 3 anni di età, in vista della festa del papà. I piccoli potranno divertirsi tra colori, colla e fantasia, guidati dagli operatori de La piccola tana di Forlì. Al termine è prevista una merenda. Il contributo di partecipazione è di 6 euro, da pagare in loco. La biblioteca si trova in viale Marconi 115, all’interno del giardino dell’istituto comprensivo.

A carattere gratuito è invece l’appuntamento in programma dalle 16 alle 18 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, che fino al 6 aprile ospita la seconda edizione di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea - Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. E proprio nell’ambito della manifestazione promossa da Cava Forever group, sono stati organizzati sette laboratori creativi dedicati ai giovanissimi.

Ad accompagnare i piccoli all’universo dell’arte sarà la pittrice forlivese Graziella Giunchedi, che vanta esposizioni in Italia e all’estero ed è presente con numerose opere in collezioni pubbliche e private. Il terzo incontro sarà mercoledì 20 marzo, sempre alle 16, e sarà curato dai maestri Alfonso e Nicola Vaccari. Per prenotazioni, contattare Gilberto Valmori al 333.4608113.