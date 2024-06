Laboratori, giochi e sport per promuovere l’inclusione

Si prospetta un’estate ricca di divertimento per i giovani dai 6 ai 18 anni. Dal 10 giugno al 14 settembre l’assessorato alle politiche educative del Comune ha organizzato un’ampia rete di servizi e progetti ricreativi.

Al centro dell’offerta ci sono 40 centri estivi convenzionati che propongono numerose attività in linea con ogni tipo di esigenza: giochi, sport, laboratori e supporto allo studio. Particolare attenzione è dedicata all’inclusione che garantisce a circa 86 bambini con disabilità, tra i 6 e i 14 anni, di partecipare alle attività con percorsi personalizzati. Questo servizio è realizzato in collaborazione con il Servizio Benessere Sociale e l’Ausl Romagna, con un investimento di circa 190mila euro da parte del Comune.

Per sostenere le famiglie l’Amministrazione integrerà i fondi regionali dedicati ai voucher per la conciliazione vita e lavoro per coprire le rette dei bambini, tra i 3 e i 13 anni, che hanno fatto richiesta. Sono coinvolti anche i ragazzi delle superiori: il Comune,infatti, sostiene con alcuni finanziamenti proposte educative specifiche con l’obiettivo di offrire opportunità formative e di crescita per questa fascia d’età. Il Servizio Scuola, insieme agli assistenti sociali e a Techne, ha predisposto dei laboratori estivi per la transizione scuola-lavoro per più di 50 ragazzi disabili dai 16 ai 20 anni. L’estate 2024 a Forlì si preannuncia davvero ricca di esperienze positive che favoriscono il divertimento, un’occasione per stare insieme, socializzare, scoprire nuovi talenti e vivere il territorio in modo attivo e partecipativo. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.comune.forli.fc.it.