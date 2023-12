Laboratori per bambini: dal Natale fai da te alla Domus romana con i mattoncini Lego

Nel fine settimana a Forlimpopoli sono in programma due divertenti e stimolanti laboratori per i bambini. Sabato alle 15,30 al Museo Archeologico Tobia Albini secondo incontro del ciclo ’Aspettando Natale’ per imparare a realizzare decorazioni e regalini con le proprie mani. Questa volta si lavorerà con ’Sassolini natalizi’ per preparare simpatici fermacarte a tema natalizio.

Quota di partecipazione 5 euro, biglietto-famiglia (max 2 adulti + 2 bambini) 12 euro, per i bambini 0-5 anni partecipazione gratuita. Info: 337.1180314, maf@comune.forlimpopoli.fc.it.

Domenica dalle 15 la Mattoncinoteca aprirà le porte per un laboratorio dedicato a riprodurre con i mattoncini i mosaici della domus romana antica. Il laboratorio è gratuito e si svolge grazie alla collaborazione con Heart4Children partner del gruppo LEGO. I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria: mattoncinoteca4all@gmail.com.