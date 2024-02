Laboratori per bambini oggi e sabato. Martedì letture ad alta voce Oggi alle 16.30 alla biblioteca di Castrocaro Terme ci saranno laboratori per bambini curati da La piccola tana di Forlì. Sabato, invece, si terrà l'ultimo laboratorio di carnevale per i giovani dai 6 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria. Martedì 13 ci saranno letture ad alta voce in biblioteca.