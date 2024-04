Laboratorio con Masque teatro

Domani dalle ore 15 alle 18, al Teatro Felix Guattari in via Orto del Fuoco 3, si terrà il quarto appuntamento del ciclo dei laboratori gratuiti dedicati agli under 35 a cura di Masque teatro col contributo dell’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. Il tema del laboratorio è ‘Una consistente parte della materia’ e fa parte degli approfondimenti sul pensiero educativo tra arti performative e filosofia. Condotto dall’autrice, performer e artista Eva Geatti, il laboratorio intende creare relazioni con materiale organico che è inanimato e immaginare in tal modo un mondo capovolto. Il ciclo di laboratori impegnati nell’esplorazione di pratiche note rivolte a future nuove complessità, proseguirà poi con l’ultimo appuntamento, il 27 aprile, dalle 15 alle 18 al la Fabbrica delle Candele (info e iscrizioni: Masque teatro tel. 393.9707741 e mail masque@masque.it).