Laboratorio con Masque teatro

Si tiene oggi a Forlì dalle ore 15 alle 18.30, alla Fabbrica delle Candele (piazzetta Corbizzi 30), l’ultimo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under 35 sul tema ‘Approfondimenti sul pensiero educativo tra arti performative e filosofia’, curato da Masque teatro col sostegno dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Forlì. Il laboratorio odierno ha come titolo ‘L’azione precede il pensiero’ e sarà condotto dalla performer ed attrice Eleonora Sedioli (nella foto sotto).

Si partirà dal corpo per far acquisire ai giovani la consapevolezza di sé attraverso una serie di esercizi come la scomposizione del movimento e la frantumazione del gesto per raggiungere poi spazi interiori. Poi, a partire da alcune parole chiave, si lavorerà alla ricerca del proprio ‘motore’ interno, attraverso il quale giungere alla creazione di nuove forme (info e iscrizioni: Masque teatro 393.9707741).