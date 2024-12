Laboratorio di disegno dai 5 ai 10 anni con l’artista Caimmi

Nel progetto ‘C di casa’ per i più piccoli, curato da Elena Dolcini alla Fondazione Cassa dei Risparmi, la sede espositiva del Palazzo del Monte di Pietà (corso Garibaldi) ospiterà martedì, dalle 16.45 alle 18.30, un laboratorio di disegno per bambini dai 5 ai 10 anni con uno dei protagonisti della mostra, Luca Caimmi. L’artista per l’occasione inviterà i partecipanti a lavorare su fogli neri, prendendo a riferimento le sue opere esposte in mostra. L’incontro è gratuito, ma previa iscrizione e a numero chiuso; non occorre portarsi alcun materiale (info e iscrizioni elenadolcini@gmail.com).