Laboratorio di fumetti per ragazzi con Bertotti

Al via a Forlimpopoli un laboratorio guidato da Ugo Bertotti, noto fumettista di caratura internazionale. L’iniziativa, promossa dalla Pro loco e sostenuta dal Comune, si intitola ‘Laboratorio di fumetto. Dall’idea alla pagina disegnata’ e prenderà il via domani, articolata in 6 appuntamenti settimanali di 2 ore ciascuno: ogni venerdì dalle 17 alle 19, all’ex asilo Rosetti. Per partecipare è richiesta un’età minima di 14 anni: l’obiettivo è avvicinare soprattutto i ragazzi al mondo delle ‘nuvole parlanti’ e a sviluppare la propria creatività. Costo: 60 euro. Per iscrizioni: 339.1919203 (da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20). Per informazioni: info@ugobertotti.it. Bertotti ha una lunga esperienza nel settore. Ha iniziato a pubblicare nel 1980 su Alter Alter proseguendo poi la sua attività su riviste come Linus, Corto Maltese e L’Echos des Savannes. Dalla sua matita sono nati personaggi seriali come il reporter d’assalto Dick Frame (per Corto Maltese), Marina (per il mercato francese) e il cane parlante Jango. Al suo attivo vari graphic novel, fra cui ‘Il mondo di Aisha’ e ‘Vivere (entrambi editi da Coconino-Fandango), e ‘L’amore ai tempi del colera’, tratto dal romanzo di Marquez, edito da Mondadori.