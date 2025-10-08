Laboratorio di gelato artigianale in carcere

Una buonissima opportunità, in tutti i sensi, quella che hanno colto le detenute della casa circondariale di Forlì che hanno partecipato al primo corso base di formazione in gelateria artigianale organizzato all’interno della struttura. L’iniziativa, della durata di tre giorni, è stata resa possibile grazie al Soroptimist Club di Forlì e Ravenna, con il sostegno della Ditta Fabbri di Bologna, che ha fornito tutto il necessario per lo svolgimento delle attività. A guidare il percorso è stata la formatrice professionista Rosa Pinasco, che ha seguito le 10 donne selezionate.

Il progetto rientra nell’iniziativa nazionale ‘Si Sostiene… in carcere’, promossa dal Soroptimist con l’obiettivo di offrire percorsi formativi qualificanti alle sezioni femminili degli istituti penitenziari. In tale contesto, da alcuni anni è attivo un protocollo di collaborazione con la storica azienda Fabbri, che dal 1905 porta avanti la propria esperienza nel settore, offrendo ingredienti genuini e creatività di eccellenza. Il momento conclusivo si è svolto il 24 settembre con la partecipazione della direttrice dell’istituto, Carmela De Lorenzo.

Nell’occasione, le detenute hanno potuto presentare e far assaggiare ben 14 diverse tipologie di gelati e sorbetti, ricevendo infine l’attestato di partecipazione. Emozionate, hanno sottolineato l’importanza di un’opportunità formativa che potrà rivelarsi utile anche in futuro. Le presidenti dei Club di Forlì e Ravenna, Mariarita Zanca ed Elena Fabbri, hanno infine consegnato, oltre agli ingredienti e al materiale necessario, anche una gelatiera professionale, così da consentire la prosecuzione della pratica all’interno del carcere.