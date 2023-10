Laboratorio gratuito di videomaking dai 12 ai 16 anni Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole organizza un laboratorio gratuito di videomaking per ragazze e ragazzi dai 12 ai 16 anni. Obiettivo: fornire competenze in riprese cinematografiche, slow motion e montaggio video. Iscrizione obbligatoria, posti limitati. Per info: biblocastrocaro@libero.it o 334.1566848.