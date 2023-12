L’Accademia ADdM in dieci sedi

L’Accademia Distretto della Musica (ADdM) nasce a Pesaro nel 2012 e rapidamente si espande con l’istituzione di scuole di musica, fino a contare ad oggi 10 sedi nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Pesaro, con 30 insegnanti, ai quali sono affidati 700 studenti, 5 collaboratori amministrativi e una segretaria di produzione. Inoltre, l’associazione è riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna ed è convenzionata con i Conservatori ‘G.Rossini’ di Pesaro, ‘G.Lettimi’ di Rimini e collabora con diversi Istituti comprensivi e realtà scolastiche. L’idea e il progetto sono realizzati dal direttore d’orchestra e direttore artistico, il maestro Pier Luigi Colonna, con il supporto del maestro Anacleto Gambarara, che ne è il presidente. Pier Luigi Colonna è concertista di chitarra, liuto, direttore d’orchestra e compositore, con una vasta attività concertistica e riprese televisive presso emittenti Rai ed estere. Attualmente è docente titolare di composizione musicale nel Dipartimento di didattica presso il Conservatorio ‘G.Rossini’ di Pesaro. Vincitore di vari concorsi, è attualmente direttore di Appennino in Musica. Anacleto Gambarara si è diplomato in saxofono al Conservatorio di ‘G.Rossini’ di Pesaro. Vanta una lunga esperienza concertistica nel settore della musica leggera, con prestazioni per la Rai e tournée internazionali, tra le quali spicca quella in Argentina insieme alla Nazionale di Calcio per i Mondiali del 1978.

