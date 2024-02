L’Accademia del Musical apre le nuove audizioni

All’Accademia del Musical di Castrocaro sono aperte le audizioni per l’ammissione al 1° anno del corso professionale triennale di teatro – musical theatre. L’audizione è gratuita e aperta a ragazzi e ragazze che abbiano compiuto 19 anni entro settembre 2024 e non abbiano superato i 29, in possesso del diploma di scuola media superiore.

I giovani dovranno presentare a memoria una ‘ballad’ e un ‘uptempo’ cantati, ma anche un monologo recitato di massimo tre minuti. Nell’occasione verrà effettuata anche la prova attitudinale di danza. E’ necessario prenotare l’audizione inviando una mail con data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono cellulare, biografia (solo a scopo conoscitivo, non sono richieste esperienze pregresse), foto e brevi motivazioni a castrocaromusical@gmail.com.

La scuola di alta formazione prevede per il triennio oltre 3.000 ore tra lezioni frontali e studio personale, in base a una metodologia unica e di grandi risultati, che permette agli allievi di essere competitivi in Italia e all’estero. Quella con sede nel Palazzo pretorio di Terra del Sole è l’unica Accademia professionale triennale di stampo internazionale che, grazie alla frequenza mensile in presenza, da ottobre a maggio-giugno, permette agli allievi di frequentare contemporaneamente una facoltà universitaria oppure, ovviamente, di lavorare mentre studiano teatro per prepararsi come attori (per gli ambiti teatro, cinema, televisione, doppiaggio, voice over), performer, cantanti (tutti gli stili).

Il corso prevede per ogni annualità masterclass intensivi mensili (di circa 25 ore) e lezioni individuali personalizzate. Gli allievi vengono allenati a misurarsi periodicamente con il pubblico, grazie alle esibizioni previste al termine di ogni laboratorio intensivo. L’Accademia è diretta a livello artistico e didattico da Fabiola Ricci, docente principale e ideatrice del progetto accademico basato sul metodo voice-on-stage (info su www.castrocaromusical.com e www.voice-on-stage.com).