L’acqua è arrivata da sotto terra "Stanza distrutta, c’è ancora fango"

L’alluvione ha molti volti. Dove non si è manifestata come esondazione, può arrivare anche da sotto terra. E pulito il fango, restano incertezza, burocrazia, timori. È la storia di Franco Luciano e Milena Celli, 65enni, pensionati: ex operaio lui, artigiana lei. "Il 16 maggio avevamo messo i sacchetti di sabbia. Siamo vicini a via Isonzo, già il 2 maggio era arrivato qualche centimetro". Invece la sera dell’alluvione l’acqua si è fermata prima della loro casa di via Piave.

Quasi un miracolo, ma non c’è tempo per rallegrarsene: "Alle ore 20 di quella sera – prosegue Franco nel suo racconto – il pavimento della tavernetta si è sollevato. Dopo poco si è rotto con un boato, lasciando entrare l’acqua con una forza incredibile. Nel giro di un’ora, il livello è arrivato a 1,20 metri. Abbiamo avuto paura, quella notte abbiamo dormito in macchina". Quella stanza dalle pareti colorate ne porta oggi il segno. "Era lì che passavamo la maggior parte del nostro tempo. C’erano gli armadi con i vestiti, le attrezzature per il nostro hobby, la fotografia, e perfino un pianoforte". L’acqua ha colpito tutto alle spalle.

Di fronte a casa, un telo impermeabile copre le poche suppellettili che si sono salvate. "Molti vestiti li abbiamo dovuti buttare: il puzzo dell’acqua non viene più via". Storie e sensazioni comuni ad altre decine di migliaia di persone. A rendere particolare la vicenda di Franco e Milena c’è quel pavimento crepato, sollevato, divelto: "I muratori rimangono a bocca aperta e dicono: mai vista una cosa del genere". Una ditta ha effettuato due scavi agli angoli opposti della stanza. Franco, di sua iniziativa, ha rimosso le mattonelle al centro, trovando ancora acqua e fango fresco, a oltre due mesi dal disastro. Mostra un bidone pieno quasi per metà. "Quando abbiamo voglia di scherzare, diciamo che è il nostro stabilimento termale...".

Parla senza rancore. "Anzi, vorrei ringraziare l’assessore Petetta che ha mandato due tecnici a verificare. Hera ha effettuato un sopralluogo e tornerà per una video-ispezione con la telecamerina". L’amarezza di Franco e Milena è qualcosa di diverso. A cominciare dall’incertezza che tocca affrontare: "Secondo le carte, non risultava alcuna fognatura qua sotto. Qualcuno mi ha ipotizzato l’innalzamento delle falde, altri la presenza di un vecchio collettore. Secondo il Comune l’acqua potrebbe essere stata portata da una conduttura da viale Italia: Hera verificherà. Ma finché il problema non è risolto, io non posso riparare l’esistente. E se poi ricapita?".

Poi si passa alle preoccupazioni economiche: "Il danno non è ancora quantificato. Temo che i lavori competeranno a me. Poi ci saranno i rimborsi, ma quanti e quando? E noi che, una volta andati in pensione, volevamo godercela...". Poi riflette: "E i danni? Con questi lavori per mettere in sicurezza la casa, posso pensare di ricomprare ora le macchine fotografiche? Sì, perché solo così potrei poi farmele rimborsare".

Marco Bilancioni