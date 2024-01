L’addio di Viroli: frecciata ad Avolio

Con una nota intitolata ‘dimissioni’, Massimo Viroli si congeda da coordinatore provinciale di Indipendenza (la notizia era stata diffusa dallo stesso movimento). Con una frecciata al coordinatore romagnolo Daniele Avolio: "Le idee camminano sulle gambe degli uomini, non credo che Avolio abbia ben chiaro il concetto di Indipendenza". Viroli avrebbe "declinato il progetto in maniera personale aggiungendo energia". Ma, scrive, si è "sentito ingabbiato da una gerarchia che evidentemente non ha fatto propri i principi del movimento fondato da Gianni Alemanno".