Ladino e Castrocaro, domani benedizione degli animali

Nelle comunità parrocchiali di Castrocaro Terme e Ladino si rinnova domani l’annuale appuntamento con la festa di Sant’Antonio Abate e la tradizionale benedizione degli animali. La prima cerimonia è nella frazione del Comune di Forlì alle porte di Terra del Sole. Alle 9 nella chiesa di San Martino sarà celebrata la messa e, a seguire, avrà luogo la benedizione delle creature che rallegrano l’esistenza di tanti fedeli - cani e gatti oltre a canarini, criceti e pesci rossi -, ma anche degli animali da cortile e dei preziosi alleati nei campi: numerosi i cavalli che scendono a valle o raggiungono la grande area verde che abbraccia la chiesa attraverso l’itinerario fluviale, oltre ai teneri somarelli, a galli e galline.

Nel corso della liturgia eucaristica verrà data lettura della preghiera dedicata a bestie e bestiole e avrà luogo la benedizione del pane, in seguito collocato in apposite ceste all’esterno del piccolo edificio di culto, da distribuire a tutti i fedeli assieme all’immagine del frate. Verranno inoltre ricordati nella preghiera comunitaria i parrocchiani scomparsi che in passato hanno contribuito all’organizzazione di una cerimonia sempre molto sentita. Tra loro gli indimenticati Rita Orioli e Domenico Settanni.

Per tradizione, già prima della festa, l’immagine del santo eremita viene posta all’interno delle case e nelle stalle a scopo propiziatorio e per allontanare le malattie. Il pane benedetto poi viene dato in pasto agli animali, in particolare a quelli afflitti da patologie nella speranza di una guarigione. Al termine del rito, il canonico momento conviviale organizzato dai parrocchiani di Ladino: ai presenti saranno offerti dolci, carne alla griglia oltre al vin brulè e alla cioccolata calda, molto apprezzati nelle giornate dal clima artico.

Nel pomeriggio benedizione anche davanti al sagrato della chiesa dei Ss. Nicolò e Francesco di Castrocaro, dove il rito è stato introdotto da don Urbano Tedaldi alcuni anni fa. Il ritrovo è previsto per le 15.30 nella piazzetta intitolata a monsignor Adalberto Mambelli. Al termine sarà possibile prendere il pane benedetto, che sarà distribuito dopo ogni messa.

