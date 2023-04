Ladri in azione nella canonica della chiesa

Furto in canonica nella serata di domenica, nell’edificio che sorge di fianco alla chiesa dei Cappuccinini di via Ridolfi, all’angolo con via Manzoni. L’incursione – secondo i primi accertamenti dei carabinieri – avrebbe fruttato un bottino di qualche centinaio di euro, sottratti dalla cassaforte dell’appartamento canonicale.

Dei ladri – tre in tutto – restano delle sfocate immagini della videosorveglianza, ora al vaglio degli inquirenti.

I malviventi appaiono col volto travisato da mascherine anticovid mentre forzano la porta d’ingresso dello stabile adiacente l’ingresso del luogo sacro.

L’appartamento in quel momento era deserto. Non è escluso – anzi, gli inquirenti ne sono convinti – che il terzetto abbia studiato i movimenti di chi abita l’appartamento dell’edificio che comprende la chiesa dei Cappuccinini; e sapesse quindi di conseguenza che a quell’ora, la sera della domenica, i residenti si assentassero per qualche tempo. L’allarme è stato lanciato poco dopo la consumazione del furto, al rientro dei residenti stessi dell’appartamento della canonica.