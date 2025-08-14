Ladri vestiti da clown, razzìa nella notte: svaligiati appartamenti e case

Bertinoro (Forlì), 14 agosto 2025 – Periferia di Bertinoro presa d’assalto dai ladri nella notte scorsa. Quattro le abitazioni razziate dai malviventi, probabilmente la stessa gang. E se questa fosse l’ipotesi buona, la banda ha agito camuffata da clown, come hanno evidenziato le telecamere di sicurezza di una delle case prese di mira, una villa a ridosso del colle. I colpi sono successivamente stati denunciati ai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini.

L’area finita nel mirino della ghenga è stata quella di via Cellaimo, in località Ospedaletto di Bertinoro: i balordi hanno razziato due appartamenti che affaciano sul parcheggio a fianco sulla salita della frazione, portando via monili e altri preziosi. Il terzo raid s’è invece consumato in una casa singola che sorge sulla stessa via Cellaimo.

Quindi la cricca di delinquenti s’è spostata poco più su, penetrando i locali esterni e interni di una villa, dotata di telecamere di sicurezza, che però non hanno per nulla né impaurito né tantomeno spinto la congrega fuorilegge a gettare la spugna. Ed è proprio in questo colpo che s’intravvede la brigata di ladri truccata da clown. In questo caso il bottino del colpo, secondo i primi riscontri, sarebbe di circa 15mila euro.