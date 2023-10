LadySara, continua ‘Ukiyo’

All’Artistica Gallery di via Lazzaretto 17, Forlì, è allestita fino al 21 ottobre la mostra ‘Ukiyo’ della pittrice forlivese Sara Liverani, in arte LadySara. Figure, fiori, segni grafici: tutto è inserito in un magico mondo in cui le forme evocate sembrano muoversi in una danza piena di bellezza. Un ‘mondo fluttuante di forme, colori e sogni’ è stato definito questo linguaggio artistico che unisce varie espressioni come la pittura, il tatuaggio, il make-up, l’arte calligrafica, il videomaking. La forza creativa e l’impegno ad occuparsi di nuove forme espressive ha condotto LadySara ad occuparsi, da circa un anno, della pittura, attraverso la quale traduce le sue emozioni e le sue qualità espressive, come dimostra in modo evidente nelle opere, in particolare in quelle di grande formato. I grandi fiori sono come bagliori di luce che appaiono in spazi impensati ma di tale forza da coinvolgere l’osservatore.

Rosanna Ricci