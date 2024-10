L’aeroporto di Forlì cerca partner: "Abbiamo potenzialità di crescita"

di Cristina Degliesposti

FORLÌ

Un milione, se non un milione e mezzo di passeggeri l’anno. L’obiettivo di crescita dell’aeroporto di Forlì è ambizioso, ma concreto tanto da valutare la possibilità di far entrare nella compagine societaria un partner di settore che aiuti a raggiungere lo scopo. La conferma arriva niente meno che dall’imprenditore Ettore Sansavini, presidente del colosso della sanità privata GVM e vicepresidente di Forlì Airport (F. A.). Fu lui, insieme con l’amico e concittadino Giuseppe Silvestrini, ex presidente di Unieuro e attuale presidente di F. A., a voler rilanciare il Ridolfi dopo il declino (e la chiusura). Tre anni fa, con una concessione trentennale, lo scalo è tornato a nuova vita e nella scorsa estate ha movimentato 42mila passeggeri circa.

È il dato che si attendeva dal business plan iniziale?

"A essere onesti ci aspettavamo una situazione più favorevole a questo punto della gestione, ma sia io che il mio socio ci crediamo molto: Forlì ha tutte le potenzialità per crescere ed essere autosufficiente, obiettivo che ancora oggi non è stato raggiunto. Eppure il nostro impegno per la Romagna e per un’infrastruttura storica come quella di Forlì è suffragata dai numeri testati di nuovo anche solo pochi mesi fa, quando Bologna ha avuto bisogno di un aiuto e noi abbiamo accolto fino a 3.500 passeggeri".

Ha citato Bologna e i problemi del Marconi che hanno impegnato le cronache di quest’estate tra ritardi, disagi e sovraffollamento. Qual è lo scenario?

"Noi auspichiamo che nel più breve tempo possibile ci si possa sedere a un tavolo, tra tutti i gestori di aeroporti dell’Emilia-Romagna, per ragionare davvero di un sistema hub & spoke che anche la bozza del PNA (piano nazionali aeroporti) Enac enfatizza, alla luce dei risultati positivi raggiunti in altre realtà come Puglia, Veneto, Lombardia Campania. Gli aeroporti minori possono essere, se integrati in un sistema regionale, la riserva di capacità che non è presente in alcuni aeroporti maggiori. Senza dimenticare che il traffico aereo è destinato ad aumentare in Italia, senza la possibilità di costruire nuovi aeroporti data la particolare morfologia del paese e la distribuzione della popolazione".

Perché Bologna dovrebbe rinunciare a contratti con le compagnie?

"Enac giustamente propone un modello di collaborazione fra le infrastrutture esistenti riducendo negli aeroporti maggiori il numero movimenti nelle fasce di orario più appesantite, trasferendo alcune tipologie di voli negli aeroporti minori al fine di creare sinergie e ottimizzando i flussi e l’utilizzo degli aeroporti. Bologna, quindi, non deve rinunciare a nulla, ma potrebbe pensare di condividere, ad esempio, rotte di compagnie che fanno più collegamenti al giorno per decongestionare l’infrastruttura. E deve sapere che ci siamo e che offriamo opportunità di crescita. Per questo siamo disponibili ad aprirci a investitori del settore".

Pensa a qualcuno in particolare?

"Certo quelli più vicini possono essere interessati a un aeroporto che lavora e bene, ma quello che ci preme, a me e al mio socio, è mettere Forlì nelle condizioni di funzionare e stare in piedi. Dopo tutto, né io né il mio socio siamo ’aeroportuali’ di mestiere, se qualcuno del settore è più bravo siamo disposti a farlo entrare".

Pensa che i passeggeri o le compagnie apprezzerebbero un trasferimento a Forlì?

"Penso di sì, anche ora molti dei passeggeri che raggiungono Bologna provengono dalla Romagna o addiruttura dalle Marche: Forlì resta comunque prossima a Bologna e ben collegata".

Quali sono le potenzialità di Forlì?

"Si tratta di un’ìnfrastruttura che, per lungimiranza del Comune, ha un sedime molto esteso e sono possibili ampliamenti importanti. Si può allungare la pista fino a 3.500 metri, ma soprattutto costruire quelle strutture necessarie a lanciare, ad esempio, il trasporto cargo pentre ora la nostra vocazione è il traffico passeggeri, con voli di linea e charter".

Su cosa puntate?

"Noi abbiamo sempre pensato a un traffico misto, ma bisogna considerare anche la prossimità all’istituto di Aeronautica e a tutto il comparto manutenzione degli aerei, con hangar dedicati, un business importante che è già avviato nel nostro sito".