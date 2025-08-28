L’aerospazio spicca il volo

Prende il via domani alle 9.30 la giornata dedicata al ‘Forum territoriale dell’aerospazio’ che sarà ospitato all’istituto tecnico aeronautico ‘Baracca’, in via Montaspro 94. Si tratta di una giornata di confronto aperto su un tema di grande interesse per lo sviluppo del territorio, l’aerospazio, a cui parteciperanno aziende, enti universitari e l’Associazione Italiana dell’Astronautica ed Aeronautica.

L’evento nasce da un contesto più ampio: l’Airbus Sloshing Rocket workshop, una competizione internazionale che si tiene a Forlì proprio in questi giorni: cinque squadre provenienti da Grecia, Romania, Turchia e Spagna si contendono un premio da 500 euro costruendo un razzo ad acqua che possa contrastare il fenomeno dello sciabordio. Sabato le prove finali.

Il programma di domani prevede per la mattina una tavola rotonda coordinata dal professor Lorenzo Ciapetti che vedrà la partecipazione di docenti universitari, esperti e professionisti del mondo aerospaziale, mentre il pomeriggio sarà dedicato a un evento di tipo fieristico con postazioni allestite da mondo universitario, aziende e istituzioni. Saranno presenti il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla e l’assessora comunale Paola Casara. Il Forum si inserisce nel quadro della programmazione strategica dell’economia aerospaziale regionale che vede Forlì e le infrastrutture di ricerca insediate sul territorio come centro propulsore dello sviluppo della nuova filiera. L’evento, che rientra anche nell’ambito del progetto Mae e del Forum Aerospaziale Regionale, è organizzato in collaborazione con Regione, Comune, Camera di Commercio della Romagna, Tecnopolo di Forlì-Cesena e Serinar.