L’affrancamento della figura femminile, tema molto attuale

L‘opera teatrale ’Letizia va alla guerra’ messa in scena da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, diretta da Adriano Evangelisti, esplora in modo profondo l’esperienza delle donne durante le due guerre mondiali e il secondo dopoguerra fino all’approvazione della Legge Merlin nel 1958, che abolì la prostituzione in Italia. Attraverso i diversi personaggi con lo stesso nome di Letizia, filo conduttore della narrazione, la rappresentazione mette in luce pregiudizi e stereotipi relativi alla figura femminile. C’è chi è costretta dal padre a entrare in convento a causa di un amore considerato illecito, chi violentata da un soldato tedesco diventa poi prostituta. Nonostante il ruolo cruciale svolto dalle donne come portatrici carniche e partigiane durante le guerre, l’opera evidenzia la persistenza di una visione sociale che relega le donne a ruoli subalterni rispetto agli uomini.

Il contesto storico delle guerre mondiali sottolinea il contributo fondamentale delle donne in situazioni estreme, ma la trama evidenzia la resistenza nel riconoscere l’uguaglianza di genere. La menzione della Legge Merlin del 1958 aggiunge un elemento significativo, indicando un cambiamento legislativo, ma sottolineando allo stesso tempo le sfide persistenti nel raggiungere una vera parità. La figura femminile viene caratterizzata nei suoi differenti aspetti: dalla candida sposa all’avvenente prostituta, alla religiosità monacale presentata anche in modo ironico.

In sintesi, l’opera si presenta estremamente attuale in quanto offre una riflessione penetrante sulla necessità di riconoscere all’affrancamento della figura femminile, evidenziando la necessità di superare pregiudizi e stereotipi e riconoscere l’importante contributo della donna allo sviluppo e modernizzazione della società.

