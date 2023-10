L’agricoltura nelle scuole. Torna il progetto di Coldiretti

La Coldiretti di Forlì-Cesena ha presentato il progetto ‘Educazione alla Campagna Amica – Impariamo dall’agricoltura il valore del cibo’’ per l’anno scolastico 2023-2024, rivolto alle scuole della provincia di Forlì-Cesena e di Rimini in collaborazione con Donne Impresa e Coldidattica Emilia Romagna, seguendo gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il progetto è già stato inviato ai dirigenti scolastici e i docenti che accetteranno di iniziare questo percorso potranno partecipare a seminari per approfondire le principali tematiche grazie all’intervento di esperti con l’obiettivo di diffondere una corretta conoscenza della stagionalità dei prodotti agricoli e della provenienza degli alimenti.

"Vogliamo continuare ad avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo rurale, fornendo loro informazioni accurate – precisa Silvia Lanzi responsabile interprovinciale di Coldiretti Donne Impresa – sul percorso evolutivo della nostra agricoltura e sulle principali filiere agroalimentari".

"Questo progetto porta l’agricoltura nelle scuole da oltre vent’anni – aggiunge Alessandro Corsini direttore della Coldiretti –, sensibilizzando i giovani ai valori di una sana alimentazione, alla tutela ambientale e al territorio come luogo di identità e appartenenza. Siamo orgogliosi di contribuire alla formazione di consumatori consapevoli del patrimonio agricolo ed enogastronomico del nostro territorio".

Monica Rapellini coordinatrice di Coldiretti Donne impresa interprovinciale ricorda che il progetto viene anche "presentato nei ai referenti delle scuole per consentire una programmazione adeguata e una larga partecipazione ai laboratori e ai materiali", distribuiti tutti gratuitamente (info: tel. 0543-718311 durante l’orario di ufficio).

o. b.