"L’AI? Solo uno strumento. È imperfetta come noi"

Dopo il successo del primo tour ‘Salutava Sempre’, il conduttore e showman Alessandro Cattelan torna a teatro: domani alle 21 porterà al PalaGalassi il nuovo spettacolo ‘Benvenuto nell’AI’, un viaggio ironico e tagliente dentro le contraddizioni di un presente sempre più dominato dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale.

I biglietti sono disponibili su www.livenation.it.

Cattelan, dopo tanti anni tra tv, radio e libri, cosa l’ha fatta avvicinare al teatro?

"Mi ha spinto la mia manager, a dire la verità. Vedendomi lavorare in studio, mi ha detto: ‘Secondo me dovresti fare qualcosa dal vivo’. Diceva che il rapporto che ho col pubblico in televisione, prima delle registrazioni o durante le pause, è simile a quello di un concerto. Io ho detto subito sì, poi man mano che si avvicinava il debutto la maledicevo ogni giorno di più, perché mi ero lasciato convincere. Poi però il primo tour è andato talmente bene che è diventata una cosa che voglio continuare a fare".

Si sente più affascinato o più spaventato dal mondo digitale?

"Entrambe le cose. È un’evoluzione talmente importante che non può che portarsi dietro sia fascino che timore. Io non sono un grande utilizzatore della tecnologia, ma l’intelligenza artificiale nel mio spettacolo è un pretesto per parlare di quello che succede nella vita quotidiana. Nel racconto, l’intelligenza artificiale ha accumulato informazioni fin da quando era la voce del casello autostradale che ti augurava ‘buon viaggio’. Da lì in poi ha continuato a imparare per poter sostituire gli esseri umani. E per completare questa trasformazione vuole imparare le ultime cose da un uomo qualunque, che sono io. Attraverso questo dialogo, posso scherzare sulle storture della nostra epoca: paranoie, ipocrisie, piccoli difetti di ogni giorno".

La tecnologia ci promette di semplificarci la vita, ma spesso finisce per complicarla. Nello spettacolo prende posizione o preferisce lasciare che il pubblico si riconosca nelle contraddizioni?

"Più che nelle contraddizioni dell’intelligenza artificiale, mi interessa che il pubblico si riconosca in quelle degli esseri umani. L’intelligenza artificiale è solo uno strumento: se davvero imparerà da noi, copierà i nostri comportamenti, quindi anche le nostre storture. È neutra, fredda. Le sue imperfezioni saranno semplicemente le nostre".

Se potesse chiedere all’intelligenza artificiale di fare qualcosa al posto suo, quale compito le affiderebbe?

"Le darei tutta la parte burocratica della mia vita: documenti, scartoffie, pratiche varie. Lì sì, sarebbe utilissima. Invece non le lascerei mai fare tutto ciò che riguarda la creatività e il contatto umano. Ci sono tanti aspetti del mio lavoro che mi piacciono proprio perché richiedono un’emozione, uno scambio reale con le persone".

Nei suoi lavori riesce sempre a far convivere ironia e riflessione. In questo show, quanto si ride e quanto si pensa?

"Io parto sempre da una riflessione. Quando con i miei collaboratori iniziamo a scrivere, cerchiamo uno spunto che ci faccia pensare, e poi inseriamo parti che facciano ridere il più possibile. Direi che la proporzione è 80% risate e 20% spunti per ragionare. Quelle riflessioni che ti tornano in mente la sera, quando sei a letto e ti dici: ‘Ah, però interessante’".