L’allarme ai Romiti: "La chiusa sul Montone ora ha anche crepe"

"Da tempo ripetiamo che il punto più critico dei Romiti è la chiusa ‘Fontana 2’ e ora i fatti lo dimostrano". Tornano a lanciare il loro appello alle istituzioni gli abitanti dei Romiti, nelle parole del coordinatore di quartiere Stefano Valmori: "Nel maggio 2023 fu proprio quella chiusa a cedere e a inondare via Martiri delle Foibe. Ora, con le ultime piogge torrenziali, si sono aperte crepe profonde che provano come quella sia ancora la breccia dalla quale può partire un nuovo disastro".

La chiusa, lo scorso anno, era stata spazzata via dall’acqua e da allora non è mai stata del tutto ricostruita: "Il varco è stato sistemato in maniera provvisoria – spiega Valmori – e sono stati posizionati alcuni massi, ma nulla di definitivo è stato fatto". Poche ore prima degli eventi alluvionali della scorsa settimana gli addetti avevano posizionato dei teloni di plastica: "Probabilmente – ipotizza Valmori – era per rafforzare l’argine in vista delle piogge, ma il provvedimento ci sembra insufficiente, tant’è che adesso il terreno si sta sgretolando, nella paura di chi vive nel quartiere".

Il grido di allarme, ora, è rivolto non solo a Regione e Consorzio di Bonifica, ma anche all’amministrazione locale: "Noi abbiamo bisogno di essere ascoltati e chiediamo a gran voce al sindaco e agli assessori competenti di darci una mano e starci vicino facendo di tutto affinché almeno i lavori più urgenti vengano quantomeno cominciati, per rispetto di quello che abbiamo passato e che rischiamo si ripeta da un momento all’altro".