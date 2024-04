L’allarme: balzo inflazione: "Cresce più degli stipendi"

Il reddito dei romagnoli aumenta, ma l’inflazione erode totalmente i benefici di questa crescita. È ciò che emerge dai dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione all’anno 2022. A fronte di un aumento del reddito medio del 5,86%, l’inflazione è salita all’8,1%. Questo andamento ha determinato un forte calo di potere d’acquisto in tutte e tre le province romagnole, già fanalino di coda della Regione per reddito medio. Nel quadro regionale è infatti Bologna a guidare questa ’classifica’ (25.729 euro), seguita da Parma (25.366), Modena (24.543), Reggio-Emilia (24.356) e Piacenza (23.654); quindi Ravenna (22.117) e Forlì-Cesena (21.566), ma anche Ferrara (21.435) e infine Rimini (19.610). All’interno della nostra provincia il comune con il reddito medio più alto è Cesena (22.977 euro), davanti a Forlì (22.799), Modigliana (22.697), Bertinoro (21.671) e Forlimpopoli (21.565).

"Nonostante l’aumento del reddito medio, emerge una realtà sottostante preoccupante: l’inflazione ha eroso parte di questi guadagni – dichiara Francesco Marinelli, segretario generale di Cisl Romagna che ha analizzato i dati dell’indagine –. Il potere d’acquisto dei cittadini romagnoli è stato compromesso dall’aumento dei costi della vita". Marinelli sostiene quindi la necessità di interventi volti a proteggere in maniera effettiva il potere d’acquisto dei cittadini: "Investimenti mirati, sostegno alle famiglie e politiche per contrastare l’inflazione potrebbero essere alcune delle strade da percorrere".

Tra le proposte presentate c’è quella del cuneo fiscale per i lavoratori: "È indispensabile diminuire il carico fiscale anche per il ceto medio, abbassare le imposte sulle pensioni e intensificare la lotta all’evasione e all’elusione fiscale, che genera quasi 90 miliardi di entrate mancate per lo Stato", prosegue il segretario.

Una battaglia che Cisl porta avanti è quella per la riforma del sistema previdenziale, con l’introduzione di una pensione contributiva di base per i giovani e le donne, l’incentivazione all’adesione alla previdenza complementare e il potenziamento dell’Ape sociale. Marinelli compie poi una riflessione sul mondo del lavoro, evidenziando la necessità di un nuovo Patto Sociale che garantisca l’aumento dei salari e delle pensioni attraverso una significativa riduzione delle tasse, oltre che il rinnovo immediato di tutti i contratti.

"Infine – conclude il segretario –, i dati sui redditi dei romagnoli nel 2022 offrono uno spunto di riflessione su come migliorare il benessere economico della Romagna. È ora di agire con determinazione per garantire un futuro più sicuro e prospero a tutti i cittadini della Romagna"