L’allarme da Civitella "Qui è ancora emergenza Restino i vigili del fuoco"

di Oscar Bandini

"Ribadisco che a Civitella siamo ancora in una fase di emergenza e la mia speranza è che le squadre dei Vigili del fuoco restino a nostra disposizione. Le nostre colline come quelle di Modigliana sono disastrate dal 16 maggio, le frane hanno cambiato la morfologia del territorio e siamo molto preoccupati che parecchi residenti si trasferiscano a valle abbandonando le campagne".

A parlare è il sindaco di Civitella, Claudio Milandri, che non nasconde le difficoltà del presente e del futuro prossimo del vasto territorio agricolo del suo comune, pari a circa 140 km quadrati punteggiato da poderi e frazioni abitate da agricoltori ed allevatori, alcuni dei quali ancora isolati. "Nei giorni seguenti all’alluvione – aggiunge il primo cittadino – sono intervenute squadre dell’Esercito inviate dal Governo, che hanno permesso il ripristino della viabilità verso la Bonalda e la costruzione del guado sul Voltre in direzione di Seguno.

Poi l’arrivo di numerose squadre di vigili del fuoco, coordinate dal Comando di Forlì e provenienti da Belluno, Vicenza e Ancona, senza dimenticare il supporto di quelli volontari di Civitella, che con dedizione e senza risparmiarsi hanno affrontato le situazioni più difficili per riaprire le strade verso San Giovanni, Collina, Perino, Montaccio, Civorio, Cigno, Seggio e Castagnolo con l’utilizzo dei loro mezzi più pesanti e adatti. Dopo due mesi – aggiunge Milandri – e nonostante questo impegno encomiabile, siamo ancora alla somma urgenza con famiglie isolate e siamo preoccupati che dopo l’estate e l’arrivo delle piogge autunnali gli sforzi fatti per riaprire i collegamenti siano resi vani se non arrivano le risorse, perché è necessario solidificare gli interventi sulle strade con il conglomerato e la regolazione delle acque a monte e a valle. Come Comune non abbiamo più risorse e quindi confidiamo che i fondi promessi dal Governo arrivino in tempi brevi. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto".

Milandri poi vuole ringraziare i volontari e le volontarie dell’Auser che hanno garantito in questi due mesi la preparazione dei pasti per 25 persone al giorno e i tanti donatori tra privati, enti e aziende. "Anticipo – conclude – che organizzeremo anche una momento pubblico per ringraziare tutti coloro che in tanti modi ci hanno dato una mano in una situazione così critica".