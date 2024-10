L’allarme della Uil: "Tirano venti di crisi per Electrolux, Bonfiglioli e Marcegaglia"

"La crisi sta colpendo le aziende metalmeccaniche del territorio forlivese. Per certi versi è paragonabile a quella del 2009 per l’impatto sulla domanda di beni". È questo l’allarme lanciato dalla Uilm, la federazione dei metalmeccanici associati al sindacato Uil. Che non nasconde i timori per tra colossi forlivesi come Electrolux, Bonfiglioli e Marcegaglia.

Il sindacato analizza la situazione. Rispetto al 2009, ci sono "caratteristiche strutturali ben diverse per la situazione geopolitica mondiale e le tensioni internazionali che investono le catene di fornitura, i mercati di sbocco delle merci, i trasporti marittimi e i costi energetici". La Uil spiega come alla crisi di settori come l’elettrodomestico (Electrolux) si sommano le pesanti contrazioni di mercato dei settori delle macchine agricole, del movimento terra (Bonfiglioli), delle costruzioni, delle macchine utensili per automotive e aerospace nonché sensibili rallentamenti in aziende legate alla siderurgia e alla trasformazione dell’acciaio (Marcegaglia).

"In questi ultimi mesi del 2024 stiamo osservando – proseguono – una nuova e preoccupante recrudescenza della crisi: nel territorio forlivese, la produzione industriale è diminuita dell’8,6% nel terzo trimestre dell’anno. Venerdì 18 ottobre sciopererà il settore dell’automotive, specchio della cronica mancanza di politiche industriali nel nostro Paese. Vista la situazione, occorrono scelte coraggiose, come politiche maggiormente protezionistiche e l’imposizione di dazi sulle merci asiatiche che rappresentano una concreta minaccia per i nostri settori strategici". Insomma, serve un intervento delle istituzioni, nazionali e non solo: "Occorrono incentivi mirati e non a pioggia, volti a tutelare i nostri prodotti, con riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, detassazione degli aumenti contrattuali e aiuti mirati solo alle imprese che non licenziano e non delocalizzano".

g. b.