L’allarme dell’esperto: "Assicurarsi contro gli eventi estremi: le imprese si tutelino"

"Abbiamo l’urgenza di promuovere una cultura assicurativa più efficace e sensibilizzare le imprese sul valore della nostra attività a tutela del capitale e del lavoro di tante aziende romagnole". Daniele Ravaglia, presidente di Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo del sistema Confcooperative, lancia un messaggio chiaro agli imprenditori del territorio coinvolti dalla tragedia dall’alluvione.

"Troppo a lungo nel nostro Paese abbiamo sottovalutato l’esigenza di stipulare polizze assicurative che potessero proteggerci dal verificarsi di eventi inattesi e dannosi. Le alluvioni, le frane e gli smottamenti in Romagna oltre a sconvolgere la vita di persone e famiglie, hanno colpito in maniera importante le aziende, mettendone a dura prova la tenuta economica".

Ciba Brokers ha in liquidazione in questo frangente oltre 100 milioni di euro per le imprese danneggiate "che possono così ripartire, anche perché gli indennizzi statali hanno tempi lunghi che mal si conciliano con le esigenze di velocità imposte dal mercato".

L’Italia, che ha un’elevata incidenza di eventi estremi sul territorio, manifesta il maggior deficit di protezione dalle calamità naturali tra i Paesi europei. Solo il 3,2% delle perdite sono assicurate a livello nazionale, mentre la percentuale sale al 7% in Emilia-Romagna, "che, fra l’altro, è una regione a rischio, come testimoniano i gravi fenomeni atmosferici dell’anno in corso. Siamo comunque il Paese più sotto assicurato in Europa contro le calamità ed oggi questo tipo di lacuna non è più sostenibile con il cambiamento climatico che sarà causa di un acuirsi di tali situazioni, i cui rischi non possiamo più sottovalutare".

Daniele Ravaglia è in carica dal giugno scorso e la sua governance si pone nel segno della continuità con l’operato di Giampaolo Brogliato, l’ex presidente, scomparso a seguito di una malattia e che nel 2006 ebbe l’intuizione, insieme all’allora presidente di Confcooperative regionale Maurizio Gardini, di fondare la compagnia.

"Siamo pronti a fare la nostra parte – spiega Ravaglia – per aiutare le imprese a colmare questo deficit, anche perché la situazione finanziaria pubblica non permette di venire incontro alle aziende con risorse adeguate. Occorre che gli imprenditori prevedano nel loro budget una voce riguardante le polizze assicurative in caso di eventi ambientali che portano a danni consistenti. Fra l’altro il crescere del numero degli assicurati abbasserebbe il prezzo complessivo dell’operazione, con ovvi benefici per tutti".

I rischi, in prospettiva futura, stanno aumentando in Romagna soprattutto nel settore dell’agricoltura e "il Governo sta lavorando per rendere obbligatoria, entro il 2024, la copertura assicurativa alle aziende, per tutelarsi dai rischi connessi agli eventi calamitosi".