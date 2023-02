L’allenatrice: "Talento naturale che si trasforma in un leone"

Judit Varga ha origini ungheresi e una tempra d’acciaio che l’ha portata a partecipare alle Olimpiadi di Atene 2004 con la canotta della sua nazione d’origine. Italiana per amore e matrimonio dal 2009, ha creato un interessantissimo gruppo di giovani e talentuosi mezzofondisti attorno a sé alla Libertas Forlì. È lei ad allenare quotidianamente, o quasi, Luca Venturelli e, a parte i familiari, lo conosce meglio di chiunque altro.

Come ha conosciuto Luca e cosa vi ha portato ad allenarvi assieme?

"Mi hanno contattato per allenarlo e ci siamo posti come obiettivo quello di partecipare alle Paralimpiadi. Ma non è stata tanto la sua bravura in pista a colpirmi, quanto la sua grande passione per il mezzofondo. E’ quello che ho colto prima di tutto e che mi ha spinto a lavorare con lui e accoglierlo nel gruppo".

Purtroppo Luca è stato escluso dalle gare paralimpiche per un QI troppo alto, pur in presenza di un autismo conclamato. Non è assurdo?

"Non entro nel merito dei complicatissimi regolamenti che sovrintendono il mondo paralimpico. Non è il mio campo e non è neppure il caso. Tuttavia ci sono situazioni che per Luca sono assai complesse mentre per gli atleti normodotati sono naturalissime. Ad esempio lo sparo dello starter: chi gareggia sa che è il momento della partenza e nessuno ci fa caso. Per lui, invece, è un momento terribile: ha cercato di ovviare utilizzando i tappi per le orecchie, ma così non sente i miei incitamenti a bordo pista che, invece, per lui sono fondamentali. Non ho mai conosciuto un atleta in grado di reagire con tanta energia alle sollecitazioni del tecnico: quando gli urlo ‘Dai Luca, ce la fai’ la sua risposta in pista è impressionante".

Quanto c’è di suo in pista e quanta è invece l’importanza per lui del tecnico?

"Luca è estremamente intelligente e come atleta ha una grande capacità naturale di gestire la gara. È un talento naturale che in gara diventa un leone e, soprattutto, farebbe qualunque cosa per me. Questo mi riempie d’orgoglio e naturalmente di responsabilità, anche perché per allenarsi con noi prende il treno da Bellaria e anche questo per lui è stata una grandissima conquista. All’inizio, un paio di volte, lo ha perso, il treno, ed è stato molto difficile per lui. Ma ora è una cosa che riesce a fare con grande naturalezza, come saltare la corda: inizialmente era davvero impegnativo per Luca farlo. Ora, col lavoro di tutti i giorni e pure con il grande impegno di sua madre Cristiana gli riesce benissimo".

Ugo Bentivogli