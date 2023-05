L’allerta di Zattini "Grande esondazione Non spostatevi, incolumità a rischio"

"Le autorità regionali ci dicono che che è l’episodio più grave che sia mai stato riscontrato nel Forlivese". Poco dopo le 17 di ieri, sui telefonini, nei tablet e sui social dei cittadini è giunto il video messaggio del sindaco Gian Luca Zattini, estremamente preoccupato. Quasi 4 minuti di discorso, dal tono concitato. "La mia è un’esortazione, anzi un obbligo: contenete al massimo gli spostamenti, men che mai in auto e non avvicinatevi ai fiumi. Abbiamo una criticità enorme alla confluenza fra il fiume Rabbi e il Montone, dove in serata si svilupperà una grande esondazione, che potrà coinvolgere anche il centro della città". Si tratta della zona nei pressi del parco urbano, dal lato sud dell’ospedale fin quasi ai quartieri Romiti e Ca’ Ossi. Da un lato c’è via Firenze, dall’altro viale dell’Appennino.

Zattini chiede ai cittadini di non allontanarsi dalle case e di trasferirsi quando possibile ai piani superiori. "Non è il momento di pensare alle cose, ma alla salute e all’incolumità delle persone", ammonisce il primo cittadino, che non nasconde la gravità del momento e la difficoltà in cui si muove tutto il sistema dell’emergenza, anche per l’impossibilità "di prevedere quale impatto avrà la massa d’acqua che si riverserà nei quartieri della città nelle prossime ore". Il riferimento è anche indirizzato alle previsioni meteorologiche che indicano piogge intense o comunque abbondanti anche per gran parte della giornata odierna.

"Il Comune c’è, raccogliamo molte segnalazioni ma la macchina comunale non può occuparsi degli allagamenti", ammette Zattini, che ricorda come anche i territori limitrofi dell’intera Romagna – dal Faentino fino a Riccione – siano tutti alle prese con problemi simili, mettendo la massima pressione sui vigili del fuoco, la Protezione civile e in generale sull’organizzazione contro i danni del maltempo. L’obiettivo del messaggio è dunque chiaro: rivolgere ogni gesto verso la propria incolumità personale e quella dei propri cari, senza farsi distrarre da altri problemi. "Stiamo facendo evacuazioni e prestiamo soccorso alle persone anziane e fragili", aggiunge il sindaco. Quindi la conclusione. "Ci sentiremo presto quando sarà passata la fase acuta di questa tragedia".

"Il Governo mediante le proprie articolazioni sta assicurando tutto il supporto necessario alle istituzioni e agli enti preposti a garantire sicurezza e assistenza ai cittadini coinvolti dall’evento atmosferico che sta colpendo nuovamente e dopo pochi giorni l’Emilia-Romagna". Questo è stato invece il messaggio di Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture dei Trasporti. "Siamo vicini ai residenti e in continuo collegamento con le amministrazioni comunali. Un ringraziamento alla Protezione Civile, ai Vigili del fuoco e a tutti i volontari che in queste ore stanno intervenendo prontamente per affrontare questa emergenza".