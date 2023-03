L’Allorino di Dante: menzione alla 5ªA della primaria Mellini

Si è tenuta lo scorso weekend la cerimonia di premiazione del concorso internazionale di poesia ’L’Alloro di Dante’ organizzato da Rinascimento Poetico e dal Centro Dantesco di Ravenna. La premiazione è avvenuta nella gremitissima Basilica di San Francesco adiacente alla tomba di Dante Alighieri. Il riconoscimento è andato a due personalità internazionali: il texano Mark Lipman e l’israeliano Eliran Dayan. Nel concorso è prevista anche una sezione per i giovani poeti: L’Allorino di Dante. Nel 2023 hanno partecipato scuole da tutta Italia con oltre 1.100 poesie. La classe 5ªA, della scuola primaria Archimede Mellini, istituto comprensivo 8 Camelia Matatia di Forlì, accompagnata dai maestri Silvia Ruboli, Simona Santolini e Marco Conti ha ricevuto una menzione speciale dalla giuria per la poesia ’Desiderio d’amore’. Una grandissima soddisfazione che giunge dopo varie settimane di lavoro per produrre un testo condiviso da tutta la classe sul tema della pace. Ecco il testo premiato:

’Desiderio d’amore’

Se fossi pace sarei un desiderio importante la parola scusa, coraggio, un abbraccio.

Se fossi pace sarei il bacio sicuro l’amore di ciò che è separato, di chi è condannato.

Se fossi pace sarei la migliore compagnia non ti porterei via, come il tempo, in silenzio.

Se fossi pace sarei il primo sorriso, accoglienza vera, gentilezza mai arresa.

Se fossi pace sarei luce nella notte buia, la luna piena, la cometa.

Se fossi pace sarei confidenza libera voce di fiori, in famiglia.

Se fossi pace sarei pausa posa di neve, suono bianco.

Se fossi pace sarei abbraccio, dolore cucito, calma che basta.

Se fossi pace sarei presenza musica nel vento, esigenza, acqua nel fuoco, esistenza.