L’alluvione tra cinema e musica. Torna la rassegna sui diritti umani

L’alluvione sarà al centro delle tematiche affrontate durante la terza serata della rassegna ‘Cinema e diritti umani’ che si svolgerà questa sera a partire dalle ore 21 al cinema Verdi di Forlimpopoli. Organizzato da Amnesty International Gruppo di Forlì, l’appuntamento odierno vedrà come ospiti in sala anche i componenti della band ‘Espana Circo Este’ che con la canzone ‘La mia preghiera’ hanno affrontato proprio il tema dell’alluvione. Sullo schermo verrà proiettato il film ‘Afrin nel mondo sommerso’ di Angelos Rallis. Una ragazza appena adolescente deve fare i conti con la sua terra devastata dalle conseguenze del riscaldamento globale.

Tra cumuli di immondizia, risorsa di sostentamento per molti della metropoli, Afrin si guadagna la vita: raccogliendo bottiglie di plastica per il corrispettivo di pochi centesimi di euro, si unisce a un trio di senza casa che diventano la sua nuova famiglia e vive un altro passaggio iniziatico. Sarà presente anche un banchetto di Amnesty dove sarà possibile firmare per sostenere le campagne dell’associazione, tra le quali anche ‘Proteggo la protesta’ in difesa del diritto a manifestare. La rassegna, giunta alla 27esima edizione, prosegue questo giovedì 21 novembre con la proiezione del documentario di Valerio Montemurro, che ha coinvolto due istituti scolastici cesenati sul tema dell’identità.

Matteo Bondi