L’almanacco racconta il paese delle frane

E’ una copertina triste quella dell’Almanacco 2023 in vendita a Modigliana, che vede raggruppate nove foto in bianco e nero che raccontano meglio di tanti articoli il disastro alluvionale del mese di maggio che ha cambiato la morfologia del territorio e l’umore degli abitanti. E la strenna natalizia sui fatti e le notizie dell’anno che sta per terminare non poteva non trattare ampiamente questo evento.

Giunto alla 36ª edizione a cura della locale ‘Università Popolare S. Domenico’ e stampato dalla Tipo-litografia Fabbri in 252 pagine, l’Almanacco è il frutto della passione di nove componenti il comitato di redazione e di decine di collaboratori, ognuno dei quali per competenza prepara uno o più articoli. Si trova in vendita a 13 euro in edicola, nelle farmacie, al bar Piazanova, in Cartoleria 2000 e nella libreria ‘Bauci’.

Sui racconti di quelle terribili giornate è incentrato il libro e se ne scrive già nelle due rubriche iniziali ‘Che tempo ha fatto e ‘Giorno per giorno’, nelle molte pagine della rassegna stampa dei titoli e delle foto di quotidiani e settimanali, nel racconto ‘Terra Mossa – Festival di ripartenza’ che ha visto per 4 giorni 40 musicisti cantare e suonare gratis per il paese "in risposta all’estate delle frane alla stagione dell’isolamento, alla paura di rimanere soli", oppure in ‘A come alluvione’, ‘Conoscere l’omino della pioggia’.

Il sindaco Jader Dardi racconta il peggior evento meteorologico che si ricordi a memoria d’uomo nell’articolo: ‘Priorità: ricostruire’: "Dopo le devastazioni di maggio – spiega – per il 2024 la priorità è la ricostruzione del territorio. Per i danni enormi alla rete dei servizi, alla viabilità, ai campi, alle attività economiche e alle abitazioni del territorio comunale". ‘La spina dorsale abbandonata - invertire la rotta in Appennino’ é l’articolo dell’esperto forestale Alessandro Liverani. Ci sono anche i contributi dei Vigili del Fuoco volontari locali e del Nucleo volontari antincendio e Protezione civile, fino a ‘L’anno intenso’ della Pro loco. E ancora nella rubrica ‘Vita amministrativa’ con i resoconti tratti dal Resto del Carlino delle visite in paese del presidente della Repubblica Mattarella, il 30 maggio, e del Commissario Figliuolo il 31 agosto.

Importante la ‘Miscellanea storica su allagamenti, frane e terremoti nei secoli passati’ di Micaela Pazzi, e poi la filastrocca in dialetto ‘Acqua tera e paciarela’ di Alberta Tedioli e il Club Alpino Italiano con Luca Nati sulla fatica di ripristinare i sentieri agrourbani distrutti per terminare con ‘Un 2023 che non dimenticheremo!’ del parroco don Marco Corradini. In 16 articoli i fatti più importanti della vita cittadina, altri sulle curiosità storiche e nove di cultura paesana. L’Accademia degli Incamminati si racconta come altre 18 associazioni locali, più sei sportive con gli ultimi articoli sulla vita pastorale. Hanno contribuito alla pubblicazione: BCC Credito Cooperativo, Baldini Costruzioni, Quisisana Modigliana, Accademia degli Incamminati, Aurel SpA, Bimp, Comune di Modigliana.

Giancarlo Aulizio