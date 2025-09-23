‘L’altro volto della terra’: ceramiche a Portico

La mostra di ceramiche ‘L’altro volto della terra’, inaugurata sabato nella Torre Portinari di Portico, fa parte del progetto ArteInTorre, che la Regione Emilia Romagna ha promosso quest’estate con una iniziativa chiamata ‘Versanti culturali’ ovvero ‘Dialoghi d’arte tra Montone e Tramazzo’, coinvolgendo i Comuni di Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Modigliana e Tredozio. La mostra è l’ultima iniziativa della serie: fino al 20 ottobre saranno esposTE opere in ceramica declinate in diversi stili e tecniche realizzate da Monica Merenda e Stefania Giacomini di Faenza e Cristina Ricci di Ravenna. Come ha spiegato la consigliera comunale delegata alla manifestazione, Anna Facciani, "la mostra è finalizzata alla valorizzazione del turismo, arte e storia nei borghi medievali di Appennino".

Un obiettivo ribadito dal sindaco, Maurizio Monti, secondo cui Portico punta per farsi conoscere, a "valorizzare le eccellenze a vario titolo che connotano il territorio". Le opere in mostra sono dislocate sui tre piani della torre, ciascuno riservato a un’artista, e sono caratterizzate da tecniche e soggetti diversi. Si va dai vasi decorati al primo piano di Monica Merenda, che tramanda alle nuove generazioni l’antichissima arte della decorazione a pennello, promuovendo l’educazione al bello e l’amore per la cultura storica, fino alle bamboline che guardano ‘senza occhi’ ma col cuore di Stefania Giacomini al secondo piano. Nelle sue figure è l’archetipo del femminile che guarda. Parla con voce silente e per ascoltarla occorrono spazio ed un silenzio interiore. Finalmente si arriva al terzo piano, dove sono esposti i grandi vasi di Cristina Ricci, che richiamano l’arte etrusca e della civiltà appenninica.

All’inaugurazione della mostra era presente anche Dario Valli, restauratore dell’Istituto d’Arte della Ceramica di Faenza e responsabile del Laboratorio munariano Giocare con l’Arte/Giocare con la Ceramica della Sezione Didattica del Museo delle Ceramiche di Faenza, che conserva ancora un ampio laboratorio di ceramica e opere d’arte nel paese natale Portico. La mostra è visitabile tutti i venerdì, sabato e domenica ore 9.30-12.30 e 15.30-19. L’evento è promosso dalla Regione Emilia Romagna, con la partecipazione di Parco nazionale e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli.

Quinto Cappelli